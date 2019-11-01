В Таллинне двое неизвестных напали на человека
Вчера в Таллинне было совершено два нападения, в обоих случаях жертвами стали мужчины, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В четверг, 31 октября, поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Малева двое неизвестных напали на 34-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Личности нападавших пока не установлены.
Также вчера поступило сообщение, что на улице Вяйке-Карья 23-летний мужчина напал на 43-летнего человека. Все обстоятельства случившегося выясняются.