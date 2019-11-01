Пт, 1.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

В Таллинне двое неизвестных напали на человека
Пострадавшего доставили в больницу

Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Вчера в Таллинне было совершено два нападения, в обоих случаях жертвами стали мужчины, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В четверг, 31 октября, поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Малева двое неизвестных напали на 34-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Личности нападавших пока не установлены.

Также вчера поступило сообщение, что на улице Вяйке-Карья 23-летний мужчина напал на 43-летнего человека. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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