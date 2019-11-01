Саперов Спасательного департамента предлагают вооружить огнестрельным оружием

Министерство внутренних дел обосновывает необходимость вооружения специалистов по разминированию возросшей в мировом масштабе угрозой терроризма и большим количеством вызовов, связанных с угрозой взрыва.

Поскольку работа специалистов по разминированию может привести к возникновению ситуаций, в которых их жизнь или здоровье могут оказаться под угрозой, государство должно предоставить чиновнику средства для разрешения таких ситуаций.

Правительство уже в 2016 году выделило из государственного бюджета деньги на приобретение стрелкового оружия для саперов, но эта сфера до сих пор не была юридически урегулирована.

Согласно законопроекту, лицо, занимающееся разминированием, сможет носить огнестрельное оружие только в ходе выполнения своих служебных задач. Саперу будет разрешено использовать огнестрельное оружие только в чрезвычайной ситуации, не выходя за пределы экстренной обороны. Огнестрельное оружие смогут носить и использовать только спасатели, имеющие профессию специалиста по разминированию, то есть сотрудники по разминированию при Спасательном департаменте.

Министерство внутренних дел отметило в пояснительной записке к законопроекту, что по закону в чрезвычайных ситуациях допустимо причинить злоумышленнику и смертельные травмы с применением огнестрельного оружия, но это может быть только крайней мерой.

Сначала атакующий должен быть предупрежден о возможном применении огнестрельного оружия, и лишь затем, если атака продолжается, можно стрелять в атакующего.

Порядок применения огнестрельного оружия специалистами по разминированию будет таким же, какой действует в отношении помощников полицейских.