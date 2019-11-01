Baltika приступает к масштабным сокращениям в Таллинне и Кохтла-Ярве
Акционерное общество Baltika, являющееся единственным пайщиком паевого товарищества Baltika Tailor, решило прекратить с 1 ноября деятельность предприятия и начать производство по ликвидации компании, пишет Postimees.
Это решение означает на производстве в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве будут сокращены свыше 300 работников.
В марте Baltika сообщила о прекращении производства в Эстонии, обосновав это тем, что сегодняшняя бизнес-модель предприятия дорогостояща, а удельный вес постоянных расходов - высок.
По словам тогдашнего председателя правления Baltika Меэлиса Милдера, предприятие сотрудничает с Кассой по безработице, чтобы предложить работникам консультации по дальнейшему движению на рынке труда.
Завершение производства на эстонских производственных единицах изменит процесс закупок швейного концерна, который, по словам главы предприятия, находится в стадии подготовки. "Швейные услуги мы будем в основном закупать у партнеров в европейском регионе. Разработка продукции, дизайн и контроль качества остаются у Baltika", - сказал он в пресс-релизе.
В эстонских цехах предприятия было создано около трети всех коллекций Baltika. Закрытие производства в Ласнамяэ а Ахтме повлияет примерно на 340 работников.
Реструктуризация компании обойдется в 2 миллиона евро, для чего весной было привлечено 5 миллионов евро от акционеров.