Пт, 1.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Baltika приступает к масштабным сокращениям в Таллинне и Кохтла-Ярве
Работу потеряют более 300 человек

ASi Baltika tootmisüksus Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Акционерное общество Baltika, являющееся единственным пайщиком паевого товарищества Baltika Tailor, решило прекратить с 1 ноября деятельность предприятия и начать производство по ликвидации компании, пишет Postimees.

Это решение означает на производстве в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве будут сокращены свыше 300 работников. 

В марте Baltika сообщила о прекращении производства в Эстонии, обосновав это тем, что сегодняшняя бизнес-модель предприятия дорогостояща, а удельный вес постоянных расходов - высок.

По словам  тогдашнего председателя правления  Baltika Меэлиса Милдера, предприятие сотрудничает с Кассой по безработице, чтобы предложить работникам консультации по дальнейшему движению на рынке труда.

Завершение производства на эстонских производственных единицах изменит процесс закупок швейного концерна, который, по словам главы предприятия, находится в стадии подготовки. "Швейные услуги мы будем в основном закупать у партнеров в европейском регионе. Разработка продукции, дизайн и контроль качества остаются у Baltika", - сказал он в пресс-релизе.

В эстонских цехах предприятия было создано около трети всех коллекций Baltika. Закрытие производства в Ласнамяэ а Ахтме повлияет примерно на 340 работников.

Реструктуризация компании обойдется в 2 миллиона евро, для чего весной было привлечено 5 миллионов евро от акционеров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ