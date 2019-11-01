По пути к Островам Зеленого Мыса: немного поэзии и экзотические морские обитатели

Рыбка

Ты плаваешь в море, а я тут на палубе.

Сколь велики шансы, что ты исчезнешь в моем желудке?

Без разницы – мелкий ты хищник или охотишься на людей,

Все равно кто-то хочет слопать тебя!

Приходи на мой стол,

И я поставлю памятник с рецептом на твоей могиле.

Я ценю тебя высоко и всегда с удовольствием ем,

Ведь я знаю – ты золотистая макрель!

Китонаблюдатели. ФОТО: Maris Pruuli

В ночь на воскресенье перевели часы, и хотя на судне корабельное время, наши телефоны решили иначе, и наша вахта утром в полном составе проспала. Что ж, и Господь отдыхал на седьмой день, наш кок по воскресеньям переводит дух, и тоненькие, как бумага, вкусные блинчики с солеными добавками готовили тезка Венда Прийт Кууск и матрос Рене. Юнга Юлиус схватил Библию и перед утренней тренировкой читал с «носовой кафедры» историю о том, как Иисус ходил по воде. Впереди плескались дельфины. У друга Рене, Танеля Падара, был день рождения, однако попытка связаться с ним по спутниковому телефону провалилась. Хор поздравляющих собрался вокруг телефона, но, очевидно, именинник не решился принять звонок с незнакомого номера из «региона Западной Сахары».

Капитан торжественно открыл у мачты бутылку шампанского. Мы пересекли Тропик Рака и до Тропика Козерога можем еще немного понаблюдать Солнце в зените, когда тени остаются прямо под нами. Мы официально прибыли в тропики.

Море качало нас, как своих детей, было спокойным и дружелюбным, что позволило нам снова остановиться и искупаться. В открытом море нет риска удариться головой о дно, четыре километра под тобой вполне безопасны для нырка головой вперед. Состоялся ОКП, т.е. обязательный командный плюх, как назвал эту остановку Венд.

Довольный Венд. ФОТО: Maris Pruuli

Мы заглушили мотор и поставили геннакер, чтобы механик смог проверить нагревающиеся аккумуляторы. Стоявшие рядом с ними запасы яиц в целях безопасности унесли охлаждаться в салон. Иначе был риск, что, когда коробку с яйцами снова откроют, запасы еды полетят в мусор.

Воскресенье порадовало нас новостью о том, что Отть Тянак стал чемпионом мира. На палубе приземлялось все больше вкусных летучих рыб, а на экране радара показалось первое судно за три дня. Естественно, оно шло пересекающимся курсом.

Ночью палуба стала совсем мокрой - влажность и температура воздуха вполне отвечали тропическим широтам. Перед тем как улечься в койку, капитан провел вычисления. По сути, до Ресифе на бразильском побережье нам не придется менять курс. До экватора осталось 18 градусов. 1 градус – это 60 миль, т.е. прямым курсом нам осталось чуть больше 1000 миль до торжественного пересечения экватора, т.е. до Праздника Нептуна.

Утром Венд предложил всем летучую рыбу, которая приземлилась прошлым вечером на палубу, немедленно была очищена и положена на холод. Как же это было вкусно! Ночные вахтенные, которые выкинули остальную летучую рыбу в океан, получили выговор.

Потеплевшие до 27 градусов океанские волны были большими и мягкими, они мягко качали наше судно все эти дни. В море есть тот ресурс, которого в мире становится все меньше, - время. Есть время читать, думать, говорить и мечтать. Когда вечерами темнело и тихий плеск волны становился незаметным, было точно в старой дорой песне с пластинки «Холодный май»:

Плеск в темноте, так спешит время

Когда утром растворяется в вечерних сумерках

Я чувствую, как тихонько дышит время.