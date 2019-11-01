Главный редактор Postimees объявил о своей отставке

Главный редактор Postimees Пеэтер Хельме сегодня объявил о своей отставке.
«В интересах соблюдения трудового мира в редакции я решил уйти в отставку с поста главного редактора», - объяснил Хельме причины своего решения.
Ответственный издатель Postimees Мерили Никколо поблагодарила Пеэтера Хельме за проделанную работу.
«Мы благодарим Пеэтера за его труд на этой ответственной должности и желаем ему всяческих успехов на будущее», - отметила Никколо.
Пока не найден новый главный редактор, отвечать за работу редакции будут Мерили Никколо и заместитель главного редактора Postimees Айвар Рейнап.