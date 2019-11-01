Пт, 1.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
2

Главный редактор Postimees объявил о своей отставке

Peeter Helme

ФОТО: Eero Vabamägi

Главный редактор Postimees Пеэтер Хельме сегодня объявил о своей отставке.

«В интересах соблюдения трудового мира в редакции я решил уйти в отставку с поста главного редактора», - объяснил Хельме причины своего решения.

Ответственный издатель Postimees Мерили Никколо поблагодарила Пеэтера Хельме за проделанную работу. 

«Мы благодарим Пеэтера за его труд на этой ответственной должности и желаем ему всяческих успехов на будущее», - отметила Никколо.

Пока не найден новый главный редактор, отвечать за работу редакции будут Мерили Никколо и заместитель главного редактора Postimees Айвар Рейнап.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ