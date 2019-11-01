Главный редактор Postimees объявил о своей отставке

«В интересах соблюдения трудового мира в редакции я решил уйти в отставку с поста главного редактора», - объяснил Хельме причины своего решения.

Ответственный издатель Postimees Мерили Никколо поблагодарила Пеэтера Хельме за проделанную работу.

«Мы благодарим Пеэтера за его труд на этой ответственной должности и желаем ему всяческих успехов на будущее», - отметила Никколо.