Пенсии уменьшатся, а налоги вырастут? Банк Эстонии оценил влияние пенсионной реформы на жизнь людей

«Во второй ступени пенсионные накопления собирают более 700 000 жителей Эстонии и в будущем одна треть пенсии должна поступать из второй ступени. Первая и вторая ступени не конкурирует между собой, а дополняют друг друга. При изменении пенсионной системы было бы ответственным для начала описать цель и ожидаемое долгосрочное влияние изменений. Нынешние изменения не объясняют, насколько большие пенсии правительство планирует обеспечить народу Эстонии в будущем и как их финансировать. Такой важный вопрос требует еще до начала изменения пенсионной системы согласования широкой общественности», - сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Составленный в середине октября Банком Эстонии анализ воздействия показывает, что переход на систему добровольного пенсионного накопления может привести в будущем к уменьшению размера пенсий по старости. Также этот шаг будет сопровождаться увеличением давления на налоги в будущем.

Планируемое правительством изменение пенсионной системы может привести к кратковременному росту экономики Эстонии в случае, если покинувших вторую ступень будет много.

За временным ростом экономики последует период застоя или даже падения, из-за чего пострадает уровень жизни людей в Эстонии. Конкурентоспособность эстонских компаний-экспортеров будет ухудшаться, поскольку возникший из-за увеличения потребления временный экономический рост позднее замедлится, но затраты на рабочую силу останутся выше, чем прежде.

На основании анализа Банка Эстонии выясняется, что у планируемых правительством изменений есть три большие проблемы, для которых надо найти решение.

Если фонды покинет много людей, то, очевидно, некоторым фондам придется продать имущество, что сделать быстро затруднительно. В случае быстрой продажи имущества деньги потеряют как покинувшие фонды, так и оставшиеся в фондах.

После изменений для фондов будет рискованно приобретать активы, которые более продуктивны, но которые сложнее быстро продать. Как гарантировать, что в дальнейшем фонды будут покупать для будущих пенсионеров активы, которые будут более продуктивными?

В последние годы пенсионные фонды инвестировали в эстонские предприятия и играли важную роль в финансировании предприятий. Как заполнить возникающий дефицит финансирования для эстонских предприятий, что позволило компаниям повысить производительность и создать новые рабочие места?