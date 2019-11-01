Предупреждение водителям: на дорогах может быть опасно

Во второй половине дня в пятницу поверхность крупных шоссе сухая или влажная от реагентов. По прогнозу, вечером ожидается переменная облачность без существенных осадков, на континентальной части страны из-за холодного воздуха местами образуется туман.

Ночью местами дожди и мокрый снег, к утру зона осадков расширится. Температура воздуха на материке будет колебаться около нуля, погода будет переменчивой и вероятность гололедицы на дорогах очень велика.