Предупреждение водителям: на дорогах может быть опасно

По сообщению Департамента шоссейных дорог, в пятницу вечером на дорогах велика опасность гололедицы.
Во второй половине дня в пятницу поверхность крупных шоссе сухая или влажная от реагентов. По прогнозу, вечером ожидается переменная облачность без существенных осадков, на континентальной части страны из-за холодного воздуха местами образуется туман.
Ночью местами дожди и мокрый снег, к утру зона осадков расширится. Температура воздуха на материке будет колебаться около нуля, погода будет переменчивой и вероятность гололедицы на дорогах очень велика.
Особенно внимательно следует вести себя на дорогах при прояснениях погоды. На островах ожидается туман и плюсовые температуры.