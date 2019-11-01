Фото: водитель машины, полной детей, протаранил другой автомобиль

По предварительным данным, ехавший со стороны Раквере автомобиль Nissan поворачивал направо, когда в него врезался ехавший сзади другой Nissan, сообщает Järva Teataja.

В первом автомобиле был только водитель, а во втором — водитель и двое детей. Один ребенок получил легкие травмы. Медики скорой помощи осмотрели всех участников ДТП, но никому не понадобилась госпитализация.

В результате ДТП движение на шоссе не было нарушено — попавшие в аварию машины оказались на находящемся посередине дороги островке безопасности.

На месте ДТП были хорошие дорожные условия. Причиной аварии могли стать несоблюдение необходимой дистанции и невнимательность.