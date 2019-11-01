Ущерб в 500 000 евро: в Эстонии сотрудников фирм недвижимости подозревают в мошенничестве

В сокрытии налоговых обязательств подозревают трех мужчин и одну женщину, которые связанны с шестью девелоперскими компаниями в Пярну. Расследование сосредоточено на сделках 2017-2019 годов, пишет Pärnu Postimees.

«Собранная в ходе уголовного расследования информация указывает на то, что подозреваемые осознанно и систематически не платили налог с оборота со сделок с недвижимостью, - говорит прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ. - Согласно подозрению, государство не дополучило в качестве налогов почти полмиллиона евро».

Каждая фирма обязана декларировать и платить налог с оборота. «Если предприятие намеренно не выполняет это обязательство и не выплачивает более 40 000 евро, речь уже идет о преступлении. Налогово-таможенный департамент делает все возможное, чтобы вернуть украденные у государства, а следовательно и у всех жителей Эстонии деньги», - сказал глава Ляэнеского отдела расследований Налогово-таможенного департамента Пеэтер Пайсуотс.