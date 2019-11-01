​Синтое Браун было всего 16 лет, когда суд США вынес ей приговор в виде пожизненного лишения свободы за убийство мужчины, купившего ее для удовлетворения своих сексуальных потребностей. После 15 лет, проведенных в тюрьме, ее освободили, и теперь она рассказывает о недочетах в судебной системе, которые могли отнять у нее всю жизнь, пишет Rus.TVNET со ссылкой на The Guardian.

Пожизненно осужденная

Жизнь Синтои Браун не была простой - в 16 лет она была бездомной, и к этому возрасту успела уже несколько раз нарушить закон. Она видела суровую сторону жизни - ее несколько раз насиловали и били. Ее партнер на тот момент - сутенер по по кличке "Перережь глотку" (Kut Throat) - регулярно продавал девушку на панели, чтобы заработать на наркотики.

Суровый опыт девушки в суде был проигнорирован. В судебном разбирательстве, которое проходило в 2004 году в американском штате Теннесси, Синтоя Браун проходила как "подросток-проститука", и к ней была применена взрослая мера пресечения.

Теперь, спустя 15 лет своего заточения и несколько месяцев после освобождения, женщина готова пересмотреть свое прошлое и систему, которая работала против нее.

О своих мемуарах, которые она начала вести еще в тюрьме, она говорит так: "Я хочу показать истинное лицо судебной системы".

"Я надеюсь, что эта книга позволит людям посмотреть на это с моей точки зрения и раскроет глаза на то, что происходит за всеми публикациями в СМИ и судебными разбирательствами. Многие люди в этой системе пропадают за номерами документов и многие судебные решения полностью неадекватны", - говорит она.

Она провела в тюрьме более десяти лет. За это время она получила образование, обратилась в христианство и вышла замуж за исполнителя христианского рэпа Джейми Лонга. "Да" она сказала по телефону. После некоторого проведенного в тюрьме времени она попросила помилование.

Ее петиция быстро стала популярной и за осужденную вступились такие знаменитости, как певица Рианна, баскетболист Леброн Джеймс и телезвезда Ким Кардашян.

Вовлеченность знаменитостей положило начало дискуссии национального масштаба о сексуальном использовании и неспособности системы США распознать и помочь молодым людям, находящимся в группе риска.

Это судебное разбирательство также вызвало много вопросов о практике суда над малолетними в штате Теннесси, определяющим, что осужденные за убийства лица, не достигшие 18 лет, обязательно должны провести в тюрьме как минимум 51 год, и только тогда они могут просить о помиловании.

Теперь Синтоя Браун основала свою некоммерческую организацию, чтобы помочь "всем Синтоям, которые по-прежнему остаются за решеткой". Ее цель - начать перемены в процессах, по которым судят малолетних.

"Для меня важно вернуть этим людям их голоса. В таких ситуациях эти дети вдруг становятся известны всем за самое страшное, что они совершили, к тому же кажется, это единственное, что вообще кто-либо видит", - убеждена основательница фонда.

Синтоя считает, что главная проблема с реформой тюрем в том, что большинству она не кажется проблемой. Она отмечает, что "людям кажется, что преступников необходимо судить как можно строже. Почему? Почему нам не мотивировать милосердие и прощение?".

Суровое детство

Синтоя Браун в своих мемуарах в подробностях описывает детали, которые привели ее к заключению - мать, которая сильно пила еще будучи беременной, детство, проведенное в разных институциях, и годы, проведенные в наркотической зависимости и сексуальном насилии.

В возрасте 16 лет Синтоя познакомилась с 24-летним Герионом Макглотеном, который называл себя "Перережь глотку". Парочка жила в разных мотелях Нэшвилла и каждый день употребляла кокаин. Каждый день мужчина принуждал ее к половым связям с незнакомыми людьми за деньги и регулярно бил и насиловал, если она возвращалась без средств.

В суде Синтоя заявила: "Он убеждал меня, что определенные люди рождаются шлюхами, что я была такой, и что никто бы меня не захотел, кроме него, что лучшее, что я могла бы для него сделать - стать хорошей шлюхой".

В августе 2004 года Синтою в ресторане быстрого питания заметил 43-летний риелтор Джонни Аллен. Он предложил заплатить за ее закуски и 150 долларов США за секс.

Когда они прибыли к нему домой, Аллен начал показывать несовершеннолетней девочке свою коллекцию оружия, что заставило ее испугаться за свою безопасность.

Полиция нашла голое тело Аллена в его постели - ему стреляли в голову сзади. Синтоя настаивала, что это была самооборона.

Девушку осудили за убийство и ограбление - при расследовании открылось, что девушка угнала машину мужчины, украла кошелек и огнестрельное оружие.

Синтоя всегда подчеркивала, что ограбление не было ее мотивом.

Переоценка собственной жизни

О термине "сексуальная торговля" Синтоя узнала лишь тогда, когда начала учиться в тюрьме, и это изменило ее точку зрения на личный опыт.

"Как такое может быть, что я только сейчас узнала, что подростки, которых физически и сексуально используют, считаются распущенными и плохими людьми?" - спрашивала себя заключенная, отмечая, что ей потребовалось десять лет, чтобы переоценить свой жизненный опыт и принять то, что она была жертвой торговли людьми.

Теперь Синтоя проводит свою жизнь в общественных работах, беседуя с девочками-подростками о том, как в своей жизни соблюдать границы, а также о рисках социальных сетей. Она подчеркивает, что хочет, чтобы молодые девушки умели различать ситуации, которые могут потенциально привести к торговле людьми.

Синтоя после своего освобождения публично извинилась перед семьей убитого. В своих мемуарах она упоминает, что во время судебного разбирательства она пожалела, что не успела высказать слова сожаления его матери, так как адвокат настаивал, что это уменьшит шансы девушки в суде.

"В тот момент я поняла, что с системой что-то действительно не в порядке. Мы не хотим, чтобы люди чувствовали сожаление и извинялись перед теми, кому они сделали больно. Я так и не смогла извиниться перед матерью своей жертвы. Она умерла до того, как я сказала, как сильно сожалею", - рассказала Браун.