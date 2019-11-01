Фото и видео: противники проводящихся в Тарту ЛГБТ-обсуждений вышли на пикет

Возле фонтана «Целующихся студентов» собралось около 300 человек, среди которых члены EKRE и их сторонники - в основном пожилые люди — в 16.30 были в меньшинстве. Больше было поддерживающих ЛГБТ-сообщество и дискуссионный вечер в молодежном центре.