Фото и видео: противники проводящихся в Тарту ЛГБТ-обсуждений вышли на пикет

В пятницу вечером под предводительством членов партии EKRE прошла демонстрация против мероприятия, посвященного обсуждению вопроса сексуальных меньшинств и организованного по инициативе молодежного центра Lille, сообщает Tartu Postimees.
Возле фонтана «Целующихся студентов» собралось около 300 человек, среди которых члены EKRE и их сторонники - в основном пожилые люди — в 16.30 были в меньшинстве. Больше было поддерживающих ЛГБТ-сообщество и дискуссионный вечер в молодежном центре.
Помимо плакатов и символики EKRE, в толпе были видны большие радужные флаги. Атмосфера была довольно спокойной, дебаты велись в вежливой форме. Время от времени некоторые сторонники EKRE скандировали «ЛГБТ, вы примитивны!»
Плакаты гласили: «Гомопропаганде уверенное НЕТ!», «Роддома закрыли, деньги ЛГБТ?», «Остановите государственное финансирование ЛГБТ», «Руки прочь от наших детей!», «Мне не нужна гомопрораганда» и так далее.
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