Отказал двигатель: в России пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", у которого возникли проблемы с двигателем, приземлился в аэропорту "Рощино" в Тюмени. Эту информацию подтвердили в МЧС РФ. Пассажиры самолета будут доставлены из Тюмени в Санкт-Петербург на резервном воздушном судне, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".
При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж (срывной режим работы двигателя) турбины двигателя, после чего он отказал. Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в тюменском аэропорту. "Птица попала", - сказали в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о причинах отказа двигателя.
Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку происшествия с самолетом авиакомпании "Ямал". По данным пресс-службы авиакомпании, двигатель вышел из строя и нуждается в ремонте, на нем видны следы крови.
По данным сервиса Flightradar, самолет произведен два года назад. В ближайшее время данный самолет, как и еще один Sukhoi Superjet 100, 29 октября столкнувшийся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя, не сможет летать.
Громкий инцидент с попаданием птиц в двигатель произошел в конце лета текущего года. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.