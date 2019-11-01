Отказал двигатель: в России пассажирский самолет совершил аварийную посадку

При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж (срывной режим работы двигателя) турбины двигателя, после чего он отказал. Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в тюменском аэропорту. "Птица попала", - сказали в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о причинах отказа двигателя.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку происшествия с самолетом авиакомпании "Ямал". По данным пресс-службы авиакомпании, двигатель вышел из строя и нуждается в ремонте, на нем видны следы крови.

По данным сервиса Flightradar, самолет произведен два года назад. В ближайшее время данный самолет, как и еще один Sukhoi Superjet 100, 29 октября столкнувшийся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя, не сможет летать.

Громкий инцидент с попаданием птиц в двигатель произошел в конце лета текущего года. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.