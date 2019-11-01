Пропавшая 21-летняя девушка найдена мертвой

Полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшей 30 октября из дома в Тарту и пропавшей 21-летней Анники. Сегодня, 3 ноября, в ходе поисков на местности в Тарту был найден ее труп.
В Центр тревоги 31 октября обратились обеспокоенные пропажей Анники близкие. Она ушла из своего дома в Тарту 30 октября, заказала такси и поехала на нем около 12 часов в направлении Вильянди. Анника вышла из такси на 18-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, в деревне Кайми.
В четверг, 31 октября, она не пришла к назначенному времени на встречу и ее местонахождение было неизвестно.
Сегодня полиция вместе с добровольцами организовали поиски на местности.
«Труп Анники без признаков насильственной смерти был найден добровольцами через десять минут после начала поисков на местности. Приносим искренние соболезнования близким и благодарим всех, кто помогал в поисках Анники. В поисках участвовали десять полицейских и 11 добровольцев», - сказал дежурный патрульной службы Тартуского отделения полиции Роланд Круус.