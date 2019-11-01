Пропавшая 21-летняя девушка найдена мертвой

В Центр тревоги 31 октября обратились обеспокоенные пропажей Анники близкие. Она ушла из своего дома в Тарту 30 октября, заказала такси и поехала на нем около 12 часов в направлении Вильянди. Анника вышла из такси на 18-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, в деревне Кайми.

В четверг, 31 октября, она не пришла к назначенному времени на встречу и ее местонахождение было неизвестно.

Сегодня полиция вместе с добровольцами организовали поиски на местности.