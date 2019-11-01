Туристов подводит невнимательность: почему электронная виза не гарантирует въезд в Россию?

Комитет по туризму Петербурга 1 ноября заявил о 16 000 гостей с электронными визами за прошедший месяц. С начала действия нового режима было подано 29 000 заявок из 50 стран. Среди самых активных были жители Эстонии, Латвии и Финляндии, передает Yle.

Российские чиновники сообщают, что ошибки при заполнении заявлений делают около трех процентов туристов. Чаще всего это неправильные данные, хотя несколько путешественников пытались посетить регион по визе, которую выдали для Калининграда и Владивостока.

Портал spbvedomosti.ru отмечает, что на сайте МИД РФ, где происходит оформление документов, говорится, что «уведомление о выдаче электронной визы не является гарантией вашего въезда в РФ». А далее следует, что «вам может быть отказано во въезде непосредственно на пограничном пункте пропуска в случае возникновения обстоятельств, указанных в федеральном законе от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ», регулирующем порядок въезда и выезда из России.

По данным издания, с проблемами чаще всего сталкиваются граждане стран, в алфавитах которых используют диакритические значки (то есть символы над, под и между буквами, которые существуют в эстонском и ряде других языков).

В то же время на сайте МИД РФ есть инструкция, в которой говорится, что если в написании фамилии или имен представлены знаки национального языка, не входящие в латинский алфавит (например, N, E, U или C), то при заполнении заявления необходимо указывать транслитерированные значения, представленные в первой машиночитаемой строке паспорта. И приведен пример: если в визуальной зоне паспорта вы записаны как Seo Turre, при заполнении заявления надо использовать написание Seo Tuerre. И в заявлении на электронную визу все должно быть как в паспорте: если в главном документе двойные имя или фамилия (например, Анна-Мария), в уведомлении на визу все должно быть точно так же.

Те, кто делает все верно, получают визу быстро и без проблем. В социальных сетях, в частности, уже довольно много отзывов на этот счет. «Залез на сайт посольства, сделал свое фото в комнате на фоне белой стены и заполнил данные, а через несколько дней у меня уже была действующая виза», - пишет один из прошедших такую процедуру. «Никаких подтверждений медстраховки или бронирования гостиницы, а также вопросов о доходах при подаче заявления не было», - отмечает другой обладатель электронной визы в Петербург. И советует: чтобы не было никаких сложностей, при получении визы надо лишь тщательно ознакомиться с ее правилами.

Туристов с электронными визами разворачивают на границе РФ каждый день

Одной из первых посетивших Россию по электронной визе стала Элли Сормунен, журналистка Yle из Лаппеенранты. Ей новый опыт понравился, однако она отметила возникшие сложности уже на этапе подачи анкеты.

"Самой большой трудностью при заполнении заявления на визу было требование указать отель, где я остановилась бы переночевать. Я же хотела главным образом использовать визу для короткой поездки или шоппинга в Выборге, поэтому я даже не подумала об отеле до подачи заявления. Потом я узнала, что можно было написать название города вместо отеля. Но там требуется также адрес отеля и номер телефона. Написать туда адрес и телефон мэрии, куда едешь в магазины?" - указывает Сормунен на недочеты анкеты.

Другой сложностью стало написание имен и фамилий. Умляуты, то есть буквы ä и ö российской системой не считываются. Несмотря на то, что на сайте указано, что их необходимо заменять на "а" и "о", десятки из-за невнимательности в Россию не попали.

В то же время Сормунен указывает, что при всех недочетах электронная виза - это, конечно, более простой и дешевый способ при сравнении с традиционной визой. По ее словам, порог для желающих посетить восточного соседа становится низким. Сама она уже собирается обращаться за новой визой.