На монумент Беллинсгаузену на платформе Hooandja собрано свыше 11 000 евро

На монумент адмиралу Беллинсгаузену в Курессааре через платформу Hooandja собрано свыше 11 000 евро, пишет Saarte Hääl.
В ходе кампании предполагалось собрать на установку монумента 10 000 евро. В четверг за 15 часов до окончания кампании не хватало еще 1500 евро до планировавшейся суммы, однако к полуночи от 73 человек в общей сложности поступило 11 060 евро.
Вся стоимость проекта составляет 120 000 евро. Министерство культуры и волость Сааремаа выделяют по 30 000 евро. Таким образом на сегодняшний день не хватает еще примерно 50 000 евро. Организаторы кампании продолжают искать источники финансирования.