Пт, 1.11.2019
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  • На монумент Беллинсгаузену на платформе Hooandja собрано свыше 11 000 евро

На монумент Беллинсгаузену на платформе Hooandja собрано свыше 11 000 евро

Евро.

ФОТО: Sille Annuk

На монумент адмиралу Беллинсгаузену в Курессааре через платформу Hooandja собрано свыше 11 000 евро, пишет Saarte Hääl.

В ходе кампании предполагалось собрать на установку монумента 10 000 евро. В четверг за 15 часов до окончания кампании не хватало еще 1500 евро до планировавшейся суммы, однако к полуночи от 73 человек в общей сложности поступило 11 060 евро.

Вся стоимость проекта составляет 120 000 евро. Министерство культуры и волость Сааремаа выделяют по 30 000 евро. Таким образом на сегодняшний день не хватает еще примерно 50 000 евро. Организаторы кампании продолжают искать источники финансирования.

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