Счастливчик из Эстонии выиграл в Eurojackpot более 120 000 евро

В ходе вчерашнего розыгрыша лотереи Eurojackpot в игре 5+0 удача улыбнулась одному из жителей Эстонии. Сумма выигрыша составила 120 742,40 евро.
Счастливый билет был приобретен в интернете.
Выигрышными номерами стали 3, 17, 31, 34 и 40, а дополнительными номерами — 1 и 2. В игре 5+1 вчера победили девять человек: четверо из Германии, а также по одному из Норвегии, Словении, Словакии, Польши и Испании, а сумма выигрыша составила 266 080,40 евро.
В игре 5+0, помимо жителя Эстонии, победил и игрок из Финляндии. Главный приз Eurojackpot на этот раз никому не достался и на следующей недели предполагаемый джекпот уже вырос до 79 миллионов евро.