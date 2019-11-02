Счастливчик из Эстонии выиграл в Eurojackpot более 120 000 евро

Выигрышными номерами стали 3, 17, 31, 34 и 40, а дополнительными номерами — 1 и 2. В игре 5+1 вчера победили девять человек: четверо из Германии, а также по одному из Норвегии, Словении, Словакии, Польши и Испании, а сумма выигрыша составила 266 080,40 евро.