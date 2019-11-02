Выжившие члены экипажа опровергают официальную версию причин крушения парома «Эстония»

Члены экипажа, пережившие катастрофу на пароме "Эстония", утверждают, что открытая рампа, которая до сих пор считалась причиной гибели корабля, была закрыта во время крушения, сказал Маргус Курм, который возглавлял правительственную комиссию по расследованию в период с 2005 по 2009 годы.
Вчера в передаче на ETV «Terevisioon» Курм объяснил, какую ясность следует внести в дело расследования гибели пассажирского парома «Эстония», о чем через суд требуют близкие погибших, сообщает ERR.
«Согласно официальной версии, вереницу событий запустило то, что визир отвалился, в следствие чего рампа открылась, нос судна был полностью открыт и вода хлынула внутрь, но есть три спасшихся члена команды, которые в самом начале событий находились в машинном отделении. Там были мониторы, демонстрирующие различные уголки судна. Они видели по камере, которая была направлена на рампу, что рампа была в закрытом положении», - сказал Курм.
Напомним, что родственники жертв крушения "Эстонии" и выжившие пассажиры парома в октябре 2016 года подали премьер-министру ходатайство о проведении нового расследования с целью установления причин гибели судна.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что единственной обратной связью, полученной заявителями по этому ходатайству, было письмо Министерства юстиции, отправленное два года спустя, в ноябре 2018 года. В письме указывалось, что решение о возобновлении административной процедуры находится в компетенции правительства республики, а не министерства, и что министерство не считает обоснованным обращение к правительству с просьбой возобновить процедуру.
Другими словами, правительство, которому был направлен запрос, не ответило на него - зато ответило Министерство юстиции, которому этот запрос не был адресован и у которого не было полномочий его рассматривать.
В ходе судебного разбирательства не удалось установить, на каких правовых основаниях премьер-министр, которому было направлено ходатайство, не счел нужным отвечать на него, и почему заявителям ответило Министерство юстиции вместо премьер-министра и правительства.
На сегодняшний день разумное время для рассмотрения заявления, по-видимому, прошло, поэтому, по оценке суда, правительство Эстонии незаконно откладывает рассмотрение заявления заявителей.
Суд объяснил, что не может удовлетворить направленную правительству просьбу от имени последнего. Суд также не может предписать правительству, как обращаться с заявлением. Однако правительство должно сделать это в течение разумного периода времени, который в этом случае составляет 60 дней. При этом правительство должно придерживаться принципа добросовестного управления при рассмотрении заявления и не должно злоупотреблять своими процессуальными правами и снова неоправданно задерживать дело.