Выжившие члены экипажа опровергают официальную версию причин крушения парома «Эстония»

Вчера в передаче на ETV «Terevisioon» Курм объяснил, какую ясность следует внести в дело расследования гибели пассажирского парома «Эстония», о чем через суд требуют близкие погибших, сообщает ERR.

«Согласно официальной версии, вереницу событий запустило то, что визир отвалился, в следствие чего рампа открылась, нос судна был полностью открыт и вода хлынула внутрь, но есть три спасшихся члена команды, которые в самом начале событий находились в машинном отделении. Там были мониторы, демонстрирующие различные уголки судна. Они видели по камере, которая была направлена на рампу, что рампа была в закрытом положении», - сказал Курм.

Напомним, что родственники жертв крушения "Эстонии" и выжившие пассажиры парома в октябре 2016 года подали премьер-министру ходатайство о проведении нового расследования с целью установления причин гибели судна.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что единственной обратной связью, полученной заявителями по этому ходатайству, было письмо Министерства юстиции, отправленное два года спустя, в ноябре 2018 года. В письме указывалось, что решение о возобновлении административной процедуры находится в компетенции правительства республики, а не министерства, и что министерство не считает обоснованным обращение к правительству с просьбой возобновить процедуру.

Другими словами, правительство, которому был направлен запрос, не ответило на него - зато ответило Министерство юстиции, которому этот запрос не был адресован и у которого не было полномочий его рассматривать.

В ходе судебного разбирательства не удалось установить, на каких правовых основаниях премьер-министр, которому было направлено ходатайство, не счел нужным отвечать на него, и почему заявителям ответило Министерство юстиции вместо премьер-министра и правительства.

На сегодняшний день разумное время для рассмотрения заявления, по-видимому, прошло, поэтому, по оценке суда, правительство Эстонии незаконно откладывает рассмотрение заявления заявителей.