Что-то новенькое: говорят, что это сочетание цветов поможет ускорить процесс продажи недвижимости

Так что звездный час белого и серого еще не прошел, наоборот - начинается эра, когда серый и белый, хотя они больше и не считаются дизайнерами интерьеров ультра-модными цветами, будут использоваться для ускорения процесса продаж и послужит источником небольшого дополнительного дохода.

По мнению экспертов, белая и серая краска для стен обеспечивают очень хорошую основу для идей и вдохновения. Глядя на белый цвет стен, потенциальный покупатель может с легкостью планировать и мечтать, как он будет жить в этом доме. Белый цвет также делает жилые помещения более просторными и светлыми, пишет apartmenttherapy.com. Серый - добавляет чувство достоинства и делает, казалось бы, обычную комнату более впечатляющей.