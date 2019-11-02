Пьяный водитель на грузовике вылетел в кювет

Вчера, 1 ноября, в 23.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Харьюмаа на 12-м километре Таллиннской окружной дороги 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на круговом перекрестке Юри на грузовике Volvo вылетел в кювет. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.