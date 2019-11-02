Сб, 2.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Прелесть что такое! Идеи оформления домашнего офиса

ФОТО: Anna Omelchenko/PantherMedia / Anna Omelchenko

Если вы из числа тех, кто имеет возможность работать из дома, то знаете, что домашняя обстановка не всегда мотивирует плодотворную работу. Поэтому очень важно, чтобы ваш домашний офис или рабочий уголок выглядели так, чтобы вы как можно дольше наслаждались пребыванием за компьютером, пишет Postimees.

Вам кажется, что работа дома не клеится? Возможно, это происходит из-за неуютной или, наоборот, слишком домашней атмосферы, когда невозможно сосредоточиться. Значит, настала пора перемен.  

Не знаете, с чего начать? Не беспокойтесь, мы предлагаем несколько примеров, которые послужат для вас источником вдохновения. 

1. Минимализм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2. В окружении комнатных растений

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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3. Уют 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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4. Домашний офис на двоих

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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