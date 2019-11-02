Прелесть что такое! Идеи оформления домашнего офиса

Если вы из числа тех, кто имеет возможность работать из дома, то знаете, что домашняя обстановка не всегда мотивирует плодотворную работу. Поэтому очень важно, чтобы ваш домашний офис или рабочий уголок выглядели так, чтобы вы как можно дольше наслаждались пребыванием за компьютером, пишет Postimees.