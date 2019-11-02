Postimees на пикетах в Лондоне: Чего мы хотим? Брекзита! Когда мы его хотим? Сейчас!

Пообщавшаяся с журналистом Postimees Мишель сказала, что она протестует в одном и том же месте почти каждый день с января. На вопрос, почему она хочет Брекзита и требует его перед парламентом, она сказала: «Во-первых, я хочу, чтобы парламент был свободным и отвечал за свои действия. После Европейского экономического сообщества Евросоюз стал политическим союзом, и наш парламент обвиняет ЕС в правилах, которые установились у нас". По ее словам, не нужно бояться выхода без соглашения, поскольку это отнюдь не катастрофа, что бы ни говорили.

Также Мишель сказала, что к очередному продлению сроков она относится двояко. "Я хотела выйти сегодня, но продление лучше этого договора, потому что он вредит Соединенному Королевству. Надеюсь, что Борис получит большинство, сумеет снова пойти к ЕС, и если нам не предложат разумное соглашение, то возможен и выход без соглашения".

Участница манифестации Мишель ФОТО: Martin Kutti

В то же время Мишель признала, что, поскольку избранная в парламент представительница консерваторов от ее округа была одной из тех, кто проголосовал за Брекзит без соглашения, она еще не уверена, кому отдаст свой голос на выборах 12 декабря. «Я буду присутствовать на собрании по назначению новых кандидатов на следующей неделе», - заявила она. Мишель призналась, что может и не поддержать консерваторов - ее голос уйдет за кандидата, который наиболее явно выступит за выход из ЕС.

Демонстрантка Карен тоже была не вполне уверена, какой выбор она сделает 12 декабря. "Я не хочу, чтобы лейбористы и Корбин добились успеха. Мне еще нужно подумать, почитать и поговорить с людьми», - сказала она.

Карен приходит к парламенту, чтобы защищать демократию ФОТО: Rob Pinney/zumapress.com/scanpix

Был ли причиной Хэллоуин или тот факт, что это уже третье продление сроков Брекзита, но, так или иначе, к 7 часам вечера силы протестующих ослабли. Только горстка протестующих все еще стояла перед статуей Черчилля. Даже полицейские воспользовались случаем и скрылись в автобусе.

Именно переменчивые настроения избирателей и общая растерянность, вызванная Брекзитом, показывают, что результаты выборов, которые пройдут за две недели до Рождества, совершенно непредсказуемы.

Профессор Саймон Ашервуд из Университета Суррея сказал Postimees, что, несмотря на доминирование темы Брекзита в британской политике в последние годы, выход из ЕС не может быть основной темой этих выборов, потому что избиратели хотят видеть партийное видение.

По этой причине крупные партии, консерваторы и лейбористы, начали кампанию довольно агрессивно. Буквально позавчера утром Корбин выдвинул свою платформу, по сути объявив войну элите. В то же время, Джонсон пообещал сосредоточиться на здравоохранении, образовании и борьбе с преступностью, наряду с завершением Брекзита.

«Брекзит значит все для политиков в Вестминстере. Но для избирателей это не единственная вещь, ведь в остальных вопросах политика по сути в течение трех лет стояла на месте. Не было никаких инициатив в области здравоохранения, образования, социального обеспечения и предупреждения преступности», - добавил Ашервуд.