Postimees на пикетах в Лондоне: Чего мы хотим? Брекзита! Когда мы его хотим? Сейчас!

"Чего мы хотим? Брекзита! Когда мы его хотим? Прямо сейчас!" - выкрикивала состоящая из нескольких сотен человек толпа, проходя по Уайтхолл-стрит и приближаясь к зданию британского парламента. Манифестанты размахивали национальными флагами, а первый ряд гордо нес плакат "Выход значит выход!", пишет Postimees.
Позавчера должен был наступить конец главы: за час до полуночи по местному времени Великобритания должна была покинуть Европейский Союз. Но этого не случилось.
Хотя страна может покинуть ЕС в конце января, «свобода», которой требуют протестующие, все еще остается за горами, так как после того, как соглашение будет одобрено, начнутся долгие и, вероятно, болезненные торговые переговоры, на время которых Великобритания все еще будет связана правилами ЕС.
Решающее значение в дальнейшем процессе Брекзита будут иметь внеочередные парламентские выборы 12 декабря, результат которых, по мнению экспертов, предсказать сейчас практически невозможно.
Если в течение дня возле здания парламента стояли манифестанты, для которых пикетирование Вестминстера с плакатами - ежедневная деятельность, то в районе 16 часов окрестности главного здания политической сцены Британии начали заполняться более разношерстной публикой, начиная от мужчин в костюмах расцветки британского флага и рыцарских доспехах и заканчивая 90-летними старушками на электрических инвалидных колясках.
У автомобильных ворот здания парламента к демонстрантам присоединились еще четыре старушки, которых за несколько часов до этого можно было увидеть, сидевшими на автомобильных заграждениях и болтающими друг с другом.
Через несколько минут после прибытия большей части протестующих, подтянулась шумная группа мужчин средних лет, явно выпивших больше одной банки пива.
"Иди на х..., я и стою на тротуаре", - сказал один из них сопровождавшему шествие полицейскому, который попытался указать путь с проезжей части на обочину дороги. Другой посчитал необходимым прямо на глазах у полиции толкнуть женщину средних лет, которая выкрикивала лозунги с требованием немедленного Брекзита. Ему тут же пришлось объяснить свои действия стражам порядка.
"Экшн, экшн! Нам нужен экшн!", - кричал злобно настроенный беззубый мужчина с банкой сидра в руках окружающим. По его мнению, полиция напала на протестующих. Стоявший поодаль опытный полицейский сержант наблюдал за происходящим молча и со стоическим спокойствием.
Пеструю толпу объединяло одно твердое желание - выйти из ЕС. Желающих остаться в ЕС видно не было - их, к слову, участники шествия пренебрежительно называют неологизмом "remoaner" (игра слов: remainer - тот, кто желает оставить все по-прежнему, и moaner - жалобщик - ред.)
Державшая плакат со словом «Коррумпированный» Карен, которая, как и другие собеседники Postimees, не захотела назвать свою фамилию, объяснила, что ее главная причина участия в акции протеста - это желание защитить демократию. «Они не уважают результаты референдума, играют с конституцией. Спикер должен быть нейтральным, а он - нет. На карту поставлена наша демократия».
Пожилой мужчина по имени Робин, стоявший со своим плакатом чуть поодаль от остальных манифестантов, был абсолютно убежден, что в парламенте и правительстве есть шпионы Евросоюза, от которых следует избавиться. Он также считает необходимым освободить Великобританию от тирании ЕС. Когда он услышал, что журналист - родом из Эстонии, Робин сразу обнаружил уместную, по его мнению, параллель: «Как эстонец, ты тоже боролся за свою свободу, ты должен был спастись из лап России».
Пообщавшаяся с журналистом Postimees Мишель сказала, что она протестует в одном и том же месте почти каждый день с января. На вопрос, почему она хочет Брекзита и требует его перед парламентом, она сказала: «Во-первых, я хочу, чтобы парламент был свободным и отвечал за свои действия. После Европейского экономического сообщества Евросоюз стал политическим союзом, и наш парламент обвиняет ЕС в правилах, которые установились у нас". По ее словам, не нужно бояться выхода без соглашения, поскольку это отнюдь не катастрофа, что бы ни говорили.
Также Мишель сказала, что к очередному продлению сроков она относится двояко. "Я хотела выйти сегодня, но продление лучше этого договора, потому что он вредит Соединенному Королевству. Надеюсь, что Борис получит большинство, сумеет снова пойти к ЕС, и если нам не предложат разумное соглашение, то возможен и выход без соглашения".
В то же время Мишель признала, что, поскольку избранная в парламент представительница консерваторов от ее округа была одной из тех, кто проголосовал за Брекзит без соглашения, она еще не уверена, кому отдаст свой голос на выборах 12 декабря. «Я буду присутствовать на собрании по назначению новых кандидатов на следующей неделе», - заявила она. Мишель призналась, что может и не поддержать консерваторов - ее голос уйдет за кандидата, который наиболее явно выступит за выход из ЕС.
Демонстрантка Карен тоже была не вполне уверена, какой выбор она сделает 12 декабря. "Я не хочу, чтобы лейбористы и Корбин добились успеха. Мне еще нужно подумать, почитать и поговорить с людьми», - сказала она.
Был ли причиной Хэллоуин или тот факт, что это уже третье продление сроков Брекзита, но, так или иначе, к 7 часам вечера силы протестующих ослабли. Только горстка протестующих все еще стояла перед статуей Черчилля. Даже полицейские воспользовались случаем и скрылись в автобусе.
Именно переменчивые настроения избирателей и общая растерянность, вызванная Брекзитом, показывают, что результаты выборов, которые пройдут за две недели до Рождества, совершенно непредсказуемы.
Профессор Саймон Ашервуд из Университета Суррея сказал Postimees, что, несмотря на доминирование темы Брекзита в британской политике в последние годы, выход из ЕС не может быть основной темой этих выборов, потому что избиратели хотят видеть партийное видение.
По этой причине крупные партии, консерваторы и лейбористы, начали кампанию довольно агрессивно. Буквально позавчера утром Корбин выдвинул свою платформу, по сути объявив войну элите. В то же время, Джонсон пообещал сосредоточиться на здравоохранении, образовании и борьбе с преступностью, наряду с завершением Брекзита.
«Брекзит значит все для политиков в Вестминстере. Но для избирателей это не единственная вещь, ведь в остальных вопросах политика по сути в течение трех лет стояла на месте. Не было никаких инициатив в области здравоохранения, образования, социального обеспечения и предупреждения преступности», - добавил Ашервуд.
«Я не удивлюсь, если Брекзит не получит столько внимания в предвыборной кампании по сравнению с другими вопросами», - сказал Ашервуд.