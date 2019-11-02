Фото: президент Кальюлайд утвердила Кару в должности министра

Кандидат в министры от EKRE Каймар Кару прибыл в Кадриорг вместе с премьер-министром Юри Ратасом.

Руководство Консервативной народной партии (EKRE) объявило, что выдвигает кандидатуру Каймара Кару на пост министра в пятницу. Тогда же стало известно, что партия нашла кандидата вне своих рядов и что до сего времени Кару не входил ни в одну из партий в Эстонии.

Пост министра внешней торговли и инфотехнологий стал вакантным после того, как занимавшая его Керт Кинго была уличена в лжи относительно своего нового советника - и подала в отставку. Кинго вернулась в парламент, в состав фракции EKRE.