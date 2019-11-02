В Таллинне упали цены на топливо. Правда, есть одно «но»

Несмотря на снижение цен, самым дорогим бензин, как и дизельное топливо, был в Таллинне, самым дешевым - в Вильнюсе.

В Риге цены на топливо на прошедшей рабочей неделе не изменились. Бензин 95-й марки на АЗС Circle K стоил 1,274, а дизельное топливо - 1,214 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина на этой неделе снизилась на 1,1% до 1,119 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,6% до 1,089 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин подешевел на 3,2% до 1,323 евро за литр, дизельное топливо - на 3,3% до 1,303 евро за литр.