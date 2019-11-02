Сб, 2.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Ставший банкротом крупнейший в мире туроператор перейдет в руки китайцев

FILE - In this May 19, 2016, file photo, a Thomas Cook plane takes off from England. Veteran British tour operator Thomas Cook collapsed after failing to secure rescue funding, and travel bookings for its more than 600,000 global vacationers were canceled early Monday, Sept. 23, 2019. (Tim Goode/PA via AP, File)

ФОТО: Tim Goode / AP

Китайская компания Fosun объявила о покупке обанкротившегося британского туроператора Thomas Cook и связанных с ним брендов отелей за 11 млн фунтов стерлингов, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании.

По мнению Fosun, покупка туроператора поможет компании расширить свой бизнес, «опираясь на широкую узнаваемость бренда Thomas Cook и мощный импульс роста китайского выездного туризма». Купленные активы включают в себя товарные знаки, доменные имена, программное обеспечение и лицензии, а также связанные с Thomas Cook гостиничные бренды.

Старейший британский туроператор объявил о банкротстве 23 сентября. Было отменено бронирование билетов В числе возможных причин банкротства Thomas называлась возросшая конкуренция на рынке туризма, вызванная появлением небольших онлайн-операторов, а также компаний-лоукостеров. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. 

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