Ставший банкротом крупнейший в мире туроператор перейдет в руки китайцев

По мнению Fosun, покупка туроператора поможет компании расширить свой бизнес, «опираясь на широкую узнаваемость бренда Thomas Cook и мощный импульс роста китайского выездного туризма». Купленные активы включают в себя товарные знаки, доменные имена, программное обеспечение и лицензии, а также связанные с Thomas Cook гостиничные бренды.