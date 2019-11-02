Ставший банкротом крупнейший в мире туроператор перейдет в руки китайцев

Китайская компания Fosun объявила о покупке обанкротившегося британского туроператора Thomas Cook и связанных с ним брендов отелей за 11 млн фунтов стерлингов, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании.
По мнению Fosun, покупка туроператора поможет компании расширить свой бизнес, «опираясь на широкую узнаваемость бренда Thomas Cook и мощный импульс роста китайского выездного туризма». Купленные активы включают в себя товарные знаки, доменные имена, программное обеспечение и лицензии, а также связанные с Thomas Cook гостиничные бренды.
Старейший британский туроператор объявил о банкротстве 23 сентября. Было отменено бронирование билетов В числе возможных причин банкротства Thomas называлась возросшая конкуренция на рынке туризма, вызванная появлением небольших онлайн-операторов, а также компаний-лоукостеров. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами.