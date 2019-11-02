Фото: самобытная и уютная квартира в Ярве ждет покупателя

Трехкомнатная квартира площадью 67,3 м2 с высокими потолками и прекрасной планировкой недавно полностью реновирована: поменяны электропроводка, трубы, окна и многое другое. Дощатый пол и яркие цвета стен, а также открытая кирпичная кладка создают очень теплую и приятную атмосферу.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из посторной гостиной с открытой кухней, двух достаточно больших спален, прихожей, санузла, где имеются и ванна, и душ, а также помещения для бани, которое сейчас используется в качестве кладовки.

ФОТО: KV.EE

Сейчас квартира отапливается электрорадиаторами, то так как в доме имеется центральное газоснабжение, можно установить свое газовое отопление.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже трехэтажного каменного дома. В доме действует квартирное товарищество, дом реновирован, большой земельный участок огорожен и ухожен. Во дворе находятся сараи, парковочные места и зеленая зона.