День поминовения усопших: жителей Эстонии призвали к осторожности

В субботу, 2 ноября, в Эстонии отмечается День поминовения усопших и спасатели напоминают об осторожности в обращении с открытым огнем — поминальная свеча, оставленная без внимания или используемая без должной осмотрительности, может привести к пожару.
Как передала BNS пресс-служба Спасательного департамента, зажженные в доме свечи ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, важно следить также, чтобы в помещении, где горит свеча, ее не опрокинули дети или домашние животные.
«Будьте осмотрительны, устанавливая зажженную свечу — легковоспламеняющиеся предметы поблизости от нее тоже могут стать причиной несчастья. Для подставки свечи используйте стойкие к огню и высокой температуре материалы. Убедитесь, что поблизости от нее нет электроники, мебели, тканей и скатертей. Уходящий последним из помещения должен обязательно погасить свечу», - напомнили спасатели.