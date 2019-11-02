В нужное время в нужном месте: нового IT-министра в политику привел Мартин Хельме

39-летний Каймар Кару последние шесть лет жил и работал в Лондоне. Он еще не решил, будет ли вступать в EKRE. Ранее он никогда не принадлежал ни к одной политической партии.

"Очевидно, иногда просто стоит оказаться в нужное время в нужном месте", - намекнул Кару на прошлую субботу, когда в Тарту прошел совет уполномоченных EKRE.

«Я сам был в Тарту, мы встретились с представителями EKRE, поговорили, и в конце этой встречи они спросили, согласен ли я обдумать это», - вспоминает Кару. Он сталкивался с Мартином Хельме еще летом, когда Хельме предложил ему стать представителем Министерства финансов в совете Hariduse Infotehnoloogia.

- Что вы думаете о том, что два ваших предшественника недолго продержались в должности? Это создает для вас дополнительное давление?

- (Смеется). Давление есть. Все взгляды обращены в сторону этой должности. Компании, IT-фирмы, руководители стартапов, чиновники, население - все ждут. No pressure, как говорится! Я не смогу хорошо прокомментировать то, что проиходило до меня. Я могу обещать, что со своей стороны сделаю все возможное, чтобы хорошо выполнять свою работу. И в ее ходе надеюсь продержаться чуть дольше.

- Каковы ваши основные цели при вступлении в должность?

- Я хочу найти в этой роли возможность того, как помочь различным сторонам лучше сотрудничать между собой. Чиновникам, которые видят огромное количество проблем с поддержанием и развитием цифровых решений; компаниям, которые их создали. Хочу создать в мире чуть более широкое представление об Эстонии, чем то, что мы - зеленая лесистая страна, которая создает очень хорошие IT-решения. Это действительно отличный имидж в современном мире, но он лишь частично помогает тем компаниям и производителям, которые не продают IT-решения. Внешняя торговля немного шире, чем инфотехнологический сектор.

- Есть что-то такое, что общественности нужно знать о вас?

- Я один из тех людей, кто, как мне кажется, сумел успешно связать гуманитарное образование с технологической карьерой. Это одна из вещей, которых в мире не хватает: акцент делается на технологии, не думая о гуманитарных аспектах; мы создаем технические решения, не задавая вопросов "почему?" Если бы мы чаще спрашивали "почему?", мы могли бы делать немного меньше плохого и немного больше хорошего. В своей карьере я пытался воплощать эту философию - не читая лекции руководству, а просто задавая местами вопросы, которые они не привыкли слышать.

- Вы намерены делать это и по отношению к руководству EKRE?

- Разумеется.

- Что вы думаете об идее председателя EKRE Марта Хельме о том, что новый министр должен сфокусироваться на внешней торговле, поскольку IT-сектор и так чрезмерно фетишизирован?