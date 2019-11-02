В нужное время в нужном месте: нового IT-министра в политику привел Мартин Хельме

IT-предпринимателя Каймара Кару, которому предстоит стать уже третьим в нынешнем составе правительства министром внешней торговли и информационных технологий, вовлек в политику заместитель председателя партии EKRE, нынешний министр финансов Мартин Хельме, пишет Postimees.
39-летний Каймар Кару последние шесть лет жил и работал в Лондоне. Он еще не решил, будет ли вступать в EKRE. Ранее он никогда не принадлежал ни к одной политической партии.
"Очевидно, иногда просто стоит оказаться в нужное время в нужном месте", - намекнул Кару на прошлую субботу, когда в Тарту прошел совет уполномоченных EKRE.
«Я сам был в Тарту, мы встретились с представителями EKRE, поговорили, и в конце этой встречи они спросили, согласен ли я обдумать это», - вспоминает Кару. Он сталкивался с Мартином Хельме еще летом, когда Хельме предложил ему стать представителем Министерства финансов в совете Hariduse Infotehnoloogia.
- Что вы думаете о том, что два ваших предшественника недолго продержались в должности? Это создает для вас дополнительное давление?
- (Смеется). Давление есть. Все взгляды обращены в сторону этой должности. Компании, IT-фирмы, руководители стартапов, чиновники, население - все ждут. No pressure, как говорится! Я не смогу хорошо прокомментировать то, что проиходило до меня. Я могу обещать, что со своей стороны сделаю все возможное, чтобы хорошо выполнять свою работу. И в ее ходе надеюсь продержаться чуть дольше.
- Каковы ваши основные цели при вступлении в должность?
- Я хочу найти в этой роли возможность того, как помочь различным сторонам лучше сотрудничать между собой. Чиновникам, которые видят огромное количество проблем с поддержанием и развитием цифровых решений; компаниям, которые их создали. Хочу создать в мире чуть более широкое представление об Эстонии, чем то, что мы - зеленая лесистая страна, которая создает очень хорошие IT-решения. Это действительно отличный имидж в современном мире, но он лишь частично помогает тем компаниям и производителям, которые не продают IT-решения. Внешняя торговля немного шире, чем инфотехнологический сектор.
- Есть что-то такое, что общественности нужно знать о вас?
- Я один из тех людей, кто, как мне кажется, сумел успешно связать гуманитарное образование с технологической карьерой. Это одна из вещей, которых в мире не хватает: акцент делается на технологии, не думая о гуманитарных аспектах; мы создаем технические решения, не задавая вопросов "почему?" Если бы мы чаще спрашивали "почему?", мы могли бы делать немного меньше плохого и немного больше хорошего. В своей карьере я пытался воплощать эту философию - не читая лекции руководству, а просто задавая местами вопросы, которые они не привыкли слышать.
- Вы намерены делать это и по отношению к руководству EKRE?
- Разумеется.
- Что вы думаете об идее председателя EKRE Марта Хельме о том, что новый министр должен сфокусироваться на внешней торговле, поскольку IT-сектор и так чрезмерно фетишизирован?
- Вероятно, это его реакция на то, что он слышал или читал. Я не могу прокомментировать, почему он так сказал.
- Но вы не согласны с этой идеей?
- У этого воззвания два аспекта. Если мы говорим о чрезмерной фетишизации: об инфотехнологиях все время много говорят. И я бы не сказал, что это плохо. О внешней торговле на таком уровне или среди таких же людей говорят меньше. Я не согласен с тем, что одно важнее другого. Одно поддерживает другое: IT-решения способствуют внешней торговле, как в смысле развития предпринимательства, так и в смысле создания прозрачной репутации Эстонии. Без внешней торговли IT-предприятиям сложно действовать.
- На время работы министром вы прекратите коммерческую деятельность?
- Юридически фирма, очевидно, останется, но коммерческая деятельность приостановится, и я с полной нагрузкой посвящу себя этой работе.
- Из-за вашего предшественника я вынуждена спросить, на каких языках вы готовы общаться?
- На эстонском и английском языках я справляюсь с общением очень хорошо. По историческим и возрастным причинам с русским тоже все не так плохо, но поскольку нет практики, то...
- ... Интервью не даете?
- Интервью не даю, но вопросы, очевидно, пойму.
- Как часто вы планируете на министерском посту посещать иностранные государства?
- По работе я путешествовал в среднем 2-3 раза в месяц. К этому аспекту работы я привык. Я готов ездить, я с удовольствием езжу, и я верю, что это очень важная часть работы. Но относительно поездок нужно продумывать, зачем ехать, кому ехать и что приоритетно. Такой проблемы нет, чтобы я не захотел или не мог поехать куда-то.
- Что вы думаете о телефонах Huawei?
- (Смеется). В этой области у меня позиции нет. У меня самого телефон Sony. Я, естественно, читал статьи о том, безопасны эти телефоны или нет. В контексте Эстонского государства у меня нет достаточной информации, чтобы занять ту или иную точку зрения.
Каймар Кару (39)
- Работал в IT-сфере более 20 лет, пройдя путь от специалиста до руководителя.
- Обучал или консультировал многие госучреждения Эстонии
- Koolitanud ning konsulteerinud mitmeid Eesti riigiasutusi.
- Имеет степень магистра философии Тартуского университета (2010).
- Последние шесть лет жил и работал в Лондоне.