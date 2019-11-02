Сб, 2.11.2019
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  • Полезно: как ухитриться продать свое жилище выше рыночной стоимости

Полезно: как ухитриться продать свое жилище выше рыночной стоимости

ФОТО: pufikhomes.com

Портал Postimees нашел хитроумный способ, как заставить покупателя купить вашу недвижимость по завышенной цене. Будет ли этот прием  работать на нашем рынке?

Чтобы продажа была эффективной и завершилась взаимовыгодной сделкой, нужно не бояться идти на компромисс и делать незначительные уступки в цене. Никто не хочет оставаться в минусе, поэтому вызывают оценщика недвижимости, который окидывает объект профессиональным взглядом эксперта и называет приблизительную рыночную цену.

Но не нужно считать эту цену окончательной и бесповоротной, рассуждает realtor.com. Если цена будет немного ниже рыночной, это привлечет больше потенциальных покупателей, которые могут начать конкурентную борьбу и будут торговаться на повышение, что может поднять окончательную цену в несколько раз.

От редакции: такой прием распространен в Швеции, а вот начнут ли наши покупатели повышать цену, когда рядом продается множество аналогичных квартир, весьма сомнительно!

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