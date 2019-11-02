Полезно: как ухитриться продать свое жилище выше рыночной стоимости

Портал Postimees нашел хитроумный способ, как заставить покупателя купить вашу недвижимость по завышенной цене. Будет ли этот прием работать на нашем рынке?
Чтобы продажа была эффективной и завершилась взаимовыгодной сделкой, нужно не бояться идти на компромисс и делать незначительные уступки в цене. Никто не хочет оставаться в минусе, поэтому вызывают оценщика недвижимости, который окидывает объект профессиональным взглядом эксперта и называет приблизительную рыночную цену.
Но не нужно считать эту цену окончательной и бесповоротной, рассуждает realtor.com. Если цена будет немного ниже рыночной, это привлечет больше потенциальных покупателей, которые могут начать конкурентную борьбу и будут торговаться на повышение, что может поднять окончательную цену в несколько раз.
От редакции: такой прием распространен в Швеции, а вот начнут ли наши покупатели повышать цену, когда рядом продается множество аналогичных квартир, весьма сомнительно!