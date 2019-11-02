Полезно: как ухитриться продать свое жилище выше рыночной стоимости

Чтобы продажа была эффективной и завершилась взаимовыгодной сделкой, нужно не бояться идти на компромисс и делать незначительные уступки в цене. Никто не хочет оставаться в минусе, поэтому вызывают оценщика недвижимости, который окидывает объект профессиональным взглядом эксперта и называет приблизительную рыночную цену.

Но не нужно считать эту цену окончательной и бесповоротной, рассуждает realtor.com. Если цена будет немного ниже рыночной, это привлечет больше потенциальных покупателей, которые могут начать конкурентную борьбу и будут торговаться на повышение, что может поднять окончательную цену в несколько раз.