Ювелир за 15 лет выкупил на аукционах и рынках более 50 советских наград времен ВОВ и вернул их в РФ

Посол России в Мексике Виктор Коронелли наградил в пятницу, 1 ноября, по представлению министра обороны РФ Сергея Шойгу медалью "Памяти героев Отечества" мексиканца, который в течение 15 лет вместе с командой единомышленников ищет и выкупает на аукционах и блошиных рынках советские ордена и медали времен Великой отечественной войны, разыскивает владельцев или родственников и возвращает им награды в России, пишет Newsru.
Эдуардо Круз работает в Гвадалахаре ювелиром. Уже 15 лет Эдуардо выкупает советские награды утекающие на Запад и, устанавливая по личному номеру награды ее прежнего владельца, находит семью советского воина, возвращая утраченную награду. Для этого мексиканец создал организацию "Вечный огонь", в которой работают абсолютно безвозмездно несколько десятков граждан Мексики. В этой работе Крузу помогают две российские организации - историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ, а также общественная организация "Вымпел".
Когда найти погибших родственников не удается, Круз передает награды российским военным музеям или в посольство, откуда они направляются в администрацию президента РФ. При помощи посольства РФ Круз уже вернул в Россию 16 наград, которые попали в семьи и музеи.
Круз уже передал в Россию более 50 наград времен Великой отечественной войны и военных реликвий, включая ордена Славы и Красной звезды, орденские книжки, медали и жетоны военнослужащих. Вскоре в здании РГГУ на Никольской улице в Москве будет создан мультимедийный центр, посвященный русской гуманитарной мысли, где один из залов станет залом памяти. Там будут размещены все медали и ордена, найденные Эдуардо Крузом, но не нашедшие владельцев и родных.
Как писала ранее КП, об Эдуардо Крузе в России стало широко известно около двух лет назад, когда в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (ЦМВС) пришла небольшая посылка, переполошившая всех сотрудников.
В бандероли из Мексики оказались два ордена Красной звезды и письмо, в котором сообщалось, что ювелир из далекой Гвадалахары Эдуардо Круз Меркадо передавал музею в дар орден "Красной звезды" N3442176, орден "Красной звезды" N3218565, фотографию майора артиллерии майору артиллерии Федора Митрофановича Мельниченко и копии военных документов. Награды были в идеальном состоянии.
Мексиканец Эдуардо Круз 12 лет покупает награды утекающие на Запад и устанавливая по номеру ее владельца,находит семью воина и возвращает. pic.twitter.com/QeMnWduyHS— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 22 октября 2017 г.
Мексиканский ювелир Эдуардо Круз обычно отыскивает советские награды на интернет-аукционах. "У меня нет мотивации получения материальной выгоды. Наша цель состоит в том, чтобы мужество и заслуги этих русских героев сохранились в памяти", - говорит Эдуардо. На своих страницах в "ВКонтакте" и в Instagram он уже обрел сотни российских друзей, восхищенных его деятельностью.
Вместе с ними он по крупицам ищет информацию о владельцах обнаруженных наград и цитирует слова из фильма "Офицеры": "От героев былых времен не осталось почти имен..." В знак солидарности с ними он разворачивает флаг "Бессмертного полка" на улицах родной Гвадалахары.
"Меня всегда очень интересовала история России, - рассказывал Эдуардо КП. - Я нахожу награды на онлайн-аукционах и на блошиных рынках на границе между Мексикой и США. Хотя это звучит необычно, но там можно найти много советских наград, ведь после распада СССР американцы начали активно коллекционировать медали и ордена как "трофей" в "холодной войне". Многие из этих коллекционеров потом вышли на пенсию и стали ездить отдыхать в Мексику или вообще переселились к нам. Так награды и появились на нашем рынке".
"Большинство из мексиканцев, которые торгуют медалями и орденами, практически ничего не знают об истории России. Например, многие считают ордена Отечественной войны значками "коммунистических шерифов", похожих на те, которые носили раньше техасские рейнджеры и полицейские".
Одна из историй, связанных с найденной наградой, больше всего запомнилась Эдуардо Крузу.
"Несколько лет назад мы выкупили орден Красной Звезды в ломбарде в городе Гранада в Никарагуа. После долгих розысков нашли в Манагуа русскую женщину, которая во время гражданской войны в этой стране потеряла родителей, когда была еще ребенком. Она была очень бедна и однажды ей пришлось продать награды родителей, чтобы купить еды. Она много лет переживала за тот свой поступок и очень обрадовалась, когда узнала, что мы можем вернуть его. Через несколько дней после возвращения награды женщина послала мне подарок - роман Михаила Булгакова "Белая гвардия" на испанском, где маркером выделила цитату: "Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?"
Как говорит Эдуардо, для него каждая спасенная награда - "это триумф таких ценностей как справедливость, отзывчивость и честность перед лицом времени и вопреки всем трудностям", "не важно, в какие обстоятельства попадаешь в жизни, свет этих ценностей всегда будет сиять, как писал Булгаков, "когда и тени наших тел и дел не останутся на земле".
Мексиканцу в его сложных поисках наград и их владельцев помогают многие люди не только в России, но и Аргентине, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Израиле, Никарагуа, США, Украине.
"Моя цель - защитить наследие героев Великой Отечественной войны. Для нас священная память о каждом из этих героев живет через их истории. К сожалению, из-за жадности некоторых людей многие из этих историй никогда не будут рассказаны. Можно ли назначить цену за священную память русского героя? Что ответят на небесном суде все те, кто предали своих предков за несколько монет?" - говорит он.