Ювелир за 15 лет выкупил на аукционах и рынках более 50 советских наград времен ВОВ и вернул их в РФ

"Большинство из мексиканцев, которые торгуют медалями и орденами, практически ничего не знают об истории России. Например, многие считают ордена Отечественной войны значками "коммунистических шерифов", похожих на те, которые носили раньше техасские рейнджеры и полицейские".

Одна из историй, связанных с найденной наградой, больше всего запомнилась Эдуардо Крузу.

"Несколько лет назад мы выкупили орден Красной Звезды в ломбарде в городе Гранада в Никарагуа. После долгих розысков нашли в Манагуа русскую женщину, которая во время гражданской войны в этой стране потеряла родителей, когда была еще ребенком. Она была очень бедна и однажды ей пришлось продать награды родителей, чтобы купить еды. Она много лет переживала за тот свой поступок и очень обрадовалась, когда узнала, что мы можем вернуть его. Через несколько дней после возвращения награды женщина послала мне подарок - роман Михаила Булгакова "Белая гвардия" на испанском, где маркером выделила цитату: "Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?"

Как говорит Эдуардо, для него каждая спасенная награда - "это триумф таких ценностей как справедливость, отзывчивость и честность перед лицом времени и вопреки всем трудностям", "не важно, в какие обстоятельства попадаешь в жизни, свет этих ценностей всегда будет сиять, как писал Булгаков, "когда и тени наших тел и дел не останутся на земле".

Мексиканцу в его сложных поисках наград и их владельцев помогают многие люди не только в России, но и Аргентине, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Израиле, Никарагуа, США, Украине.