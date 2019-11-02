Фото: на шоссе в Тартумаа загорелся автомобиль
Сегодня, 2 ноября, в 12.53 поступил вызов, что в Тартумаа возле заправки Аовере загорелся автомобиль Volkswagen Golf.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал Postimees, что автомобиль загорелся перед заправкой Аовере со стороны Тарту.
К моменту прибытия спасателей, находившиеся в машине люди уже сами выбрались.
На месте некоторое время было нарушено движение. Как сообщает Спасательный департамент, пожар был потушен и движение было восстановлено к 13.34.
Причины возгорания выясняются.