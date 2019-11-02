Фото: на шоссе в Тартумаа загорелся автомобиль

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал Postimees, что автомобиль загорелся перед заправкой Аовере со стороны Тарту.

ФОТО: Erakogu

К моменту прибытия спасателей, находившиеся в машине люди уже сами выбрались.

На месте некоторое время было нарушено движение. Как сообщает Спасательный департамент, пожар был потушен и движение было восстановлено к 13.34.