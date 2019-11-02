Сб, 2.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Фото: на шоссе в Тартумаа загорелся автомобиль
Дополнено в 14:20!

ФОТО: Erakogu

Сегодня, 2 ноября, в 12.53 поступил вызов, что в Тартумаа возле заправки Аовере загорелся автомобиль Volkswagen Golf. 

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал Postimees, что автомобиль загорелся перед заправкой Аовере со стороны Тарту.

ФОТО: Erakogu

К моменту прибытия спасателей, находившиеся в машине люди уже сами выбрались. 

На месте некоторое время было нарушено движение. Как сообщает Спасательный департамент, пожар был потушен и движение было восстановлено к 13.34.

Причины возгорания выясняются. 

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