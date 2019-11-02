Флаг Германии. ФОТО: FILIP SINGER/EPA

Муниципальный совет города Дрездена в восточной Германии одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", заявив, что проблема ультраправых в городе стоит очень серьезно. Христианские демократы - представители партии Ангелы Меркель - голосовали против и указали, что грозное выражение в документе по сути является речевой ошибкой.

Дрезден, столица Саксонии и кандидат на получение статуса Европейской культурной столицы 2025 года, уже давно считается своеобразным оплотом ультраправых. В частности, именно в нем появилось антиисламское движение ПЕГИДА.

Члены городского совета одобрили резолюцию, в которой говорится, что нужно делать больше, чтобы справиться с проблемой. Однако критики говорят, что городские власти зашли слишком далеко.

Что значит "нацистская чрезвычайная ситуация"?

"Нацистская чрезвычайная ситуация (Nazinotstand по-немецки) означает - по аналогии с климатической чрезвычайной ситуацией - что у нас серьезные проблемы. Открытое демократическое общество под угрозой", - заявил Би-би-си член местного совета Макс Ашенбах, который и внес резолюцию.

Ашенбах из симпатизирующей левым сатирической политической партии Die Partei (политический проект, созданный как "партия-шутка", в 2019 году попал в Европарламент) заявил, что политики делают для борьбы с ультраправыми недостаточно.

"Запрос был попыткой изменить это. Я также хотел знать, с какими людьми я работаю в городском совете Дрездена", - добавил он.

Авторы резолюции указывают, что "правые экстремистские воззрения и действия встречаются все чаще", и призывают город помочь жертвам насилия со стороны ультраправых, защищать меньшинства и укреплять демократию.

Ашенбах заявил, что этот шаг продемонстрировал приверженность городского совета развитию "свободного, либерального, демократического общества, который защищает меньшинства и решительно выступает против нацистов".

Как объявили "нацистскую чрезвычайную ситуацию"?

Резолюция Ашенбаха была вынесена на голосование в городском совете в среду вечером. Она была одобрена 39 голосами против 29. Среди противников резолюции были и члены Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляющего на федеральном уровне правящую коалицию, сообщают местные СМИ.

В ХДС резолюцию описали как "исключительно политическую символику" и назвали грозные выражения в документе - "речевой ошибкой", пишет немецкое агентство DPA.

Представители партии пока не ответили на запрос Би-би-си о комментарии.

Немецкие либеральные Свободные демократы (СвДП) поддержали резолюцию, однако один из членов совета раскритиковал термин "нацистская чрезвычайная ситуация", заявив, что он едва ли поможет Дрездену получить статус Европейской культурной столицы.

Ашенбах рассказал, что город не обязан предпринимать какие-либо действия в связи с резолюцией, однако "в теории, существующим мерам должно быть уделено больше внимания, и с учетом этого должны приниматься будущие решения".

Кай Арцхаймер, немецкий профессор политологии, который много писал об ультраправом экстремизме, заявил, что главный результат резолюции - символический, однако в итоге это может привести к выделению больших средств на программы по борьбе с экстремизмом.

"Я не думаю, что какой-то другой немецкий город объявлял о "нацистской чрезвычайной ситуации". Однако резолюции против ультраправого экстремизма не такая уж редкость", - рассказал он.

Как Дрезден связан с ультраправыми?

Дрезден давно известен своими связями с ультраправыми.

В начале 1990-х неонацистские группы устраивали там митинги, чтобы напомнить о "бомбардировочном холокосте" (разрушительных бомбардировках Дрездена авиацией союзников в 1945 году), рассказывает Арцхаймер. Эти группы затем распространили свое влияние в близлежащих районах и в южной Саксонии.

Федеральная земля Саксония долгое время была главной базой поддержки ультраправой Национальной демократической партии, а теперь и ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

На выборах в сентябре АдГ заняла второе место и набрала 27,5% голосов - на 17,8% больше, чем в 2014 году.

В Дрездене в 2014 году появилось антиисламское движение ПЕГИДА ("Патриотичные европейцы против исламизации Запада"), здесь же оно проводило свои митинги.

Сторонники ПЕГИДА заявляли, что людям нужно открыть глаза на угрозу исламских экстремистов. Они требовали, чтобы Германия ограничила иммиграцию, и обвиняли власти в неисполнении действующих законов.