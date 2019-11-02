Почему покупка собственного жилья - не всегда разумное решение

Убежденный квартиросъемщик Кэт Третина пишет на портале недвижимости Realtor, что никогда не будет приобретать жильe. Почему? Причин несколько.

1. Наем - более гибкий вариант

Конечно, это очень американский аргумент, но тем не менее вот он: вы нашли новую работу в ста километрах от вашего дома, и если вы живете в съемной квартире, вам не составит труда поменять жилье. Нужно прервать действующий договор, съехать и снять новое жилье на новом месте. Продажа жилья займет много времени, и можно лишиться хорошего предложения о работе. Если вы снимаете жилье, вам легче уехать на работу и за границу.

2. Жилье без обязательств

Обслуживание и санитарный ремонт съемного жилья - обязанность наймодателя. Квартирант этим заниматься не должен. Если возникает какая-то проблема, то достаточно сообщить о ней собственнику жилья.

Это гораздо менее обременительно, чем содержать собственную квартиру или дом: только вы можете заниматься ремонтом, ведь ответственность за сохранность недвижимости лежит только на вас. И смена труб, и покраска стен - только ваша обязанность, которую вы не можете переложить ни на чьи плечи.

3. Возможность широкого выбора