Почему покупка собственного жилья - не всегда разумное решение

Распространено мнение, что жилье должно быть в собственности, а съемная квартира - сугубо временный вариант, пишет портал Postimees. Однако есть и другая точка зрения: наличие собственности - скорее неприятная обязанность, которой лучше избегать любой ценой.
Убежденный квартиросъемщик Кэт Третина пишет на портале недвижимости Realtor, что никогда не будет приобретать жильe. Почему? Причин несколько.
1. Наем - более гибкий вариант
Конечно, это очень американский аргумент, но тем не менее вот он: вы нашли новую работу в ста километрах от вашего дома, и если вы живете в съемной квартире, вам не составит труда поменять жилье. Нужно прервать действующий договор, съехать и снять новое жилье на новом месте. Продажа жилья займет много времени, и можно лишиться хорошего предложения о работе. Если вы снимаете жилье, вам легче уехать на работу и за границу.
2. Жилье без обязательств
Обслуживание и санитарный ремонт съемного жилья - обязанность наймодателя. Квартирант этим заниматься не должен. Если возникает какая-то проблема, то достаточно сообщить о ней собственнику жилья.
Это гораздо менее обременительно, чем содержать собственную квартиру или дом: только вы можете заниматься ремонтом, ведь ответственность за сохранность недвижимости лежит только на вас. И смена труб, и покраска стен - только ваша обязанность, которую вы не можете переложить ни на чьи плечи.
3. Возможность широкого выбора
Да, сумма ежемесячной платы за наем жилья может сравниться с выплатами по ипотечному кредиту. Но если, говорит Третина, платить за большое жилье в престижном районе станет не по карману, можно просто-напросто переехать в жилье меньшей площади, находящееся в менее престижном месте. Уменьшить ежемесячную выплату по кредиту будет гораздо сложнее.