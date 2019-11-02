Эстонский банкир: тысяча евро каждому на банковский счет? Теоретически, это возможно!
Как в Эстонии, так и в других странах газеты все чаще пишут о том, что наступает новый экономический спад. Институт конъюнктуры недавно опубликовал результаты большого опроса, которые говорят о пессимистичном взгляде на будущее экономики Эстонии.
Действительно ли к нам приближается новый спад? Каковы могут быть признаки опасности? Как подготовиться? Об этом Arter рассказал стратег банка SEB по частному банкингу Пеэтер Коппель.
- Еще в августе вы писали, что, возможно, на сей раз экономический кризис вообще отменяется...
- Если мы говорим о глобальном экономическом спаде, то сейчас еще рано говорить, что будет дальше. Все крупные игроки мотивированы на то, чтобы нынешний рост продолжался.
- Разве они не постоянно мотивированы?
- Не равномерно. Китай мотивирован стремлением к дальнейшему экономическому росту, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, улучшение уровня жизни легитимизирует политическую систему Китая.
Там до сих пор 400 миллионов человек живут в хижинах с земляным полом. В какой-то момент эти 400 миллионов больше не захотят жить на земле. Китаю нужен экономический рост.
Если посмотреть на Европу, то Европа в своем роде находится в самом худшем положении. Здесь машина по созданию богатств основательно сломалась.
В Соединенных Штатах машина по созданию богатства, возможно, находится в немного лучшем состоянии. Уровень безработицы - самый низкий за последние 50 лет, экономический рост ожидается на уровне нескольких процентов, процентные ставки снижаются ...
- Это должно дать толчок?
- Или, по крайней мере, не дать экономике остыть. Добавим здесь, что в китайско-американской торговой войне обе стороны заинтересованы в том, чтобы достичь предварительного соглашения. Китайцам нужно где-то продавать все то добро, которое они производят. В то же время у китайцев полно государственных облигаций США, они хотят, чтобы у США все было более или менее хорошо. Поэтому не факт, что в течение года-полутора глобальный спад вообще настанет.
- Бывший управляющий фондами Swedbank Пеэтер Пихо писал, что весной 2008 года была похожая ситуация. Говорили, что экономику ждет т.н. «мягкая посадка», и никто не мог предвидеть, что произойдет осенью 2008 года. Пятая часть экономики Эстонии была уничтожена кризисом.
- В 2008 году вопрос был в банкротстве банка Lehman Brothers. Система потеряла доверие. Что происходит, когда кто-то отправляет грузовое судно из Гонконга в Сан-Франциско, и за этим товаром приходят с банковским гарантийным письмом, но товар не выдается, потому что неизвестно, будет ли банк стоять завтра? Была системная проблема, которая была намного более обширной, чем кто-либо мог предвидеть.
Удар пришел из мест, которые были в основном неизвестны в Эстонии. Lehman Brothers, компании по недвижимости Fannie Mae и Freddie Mac.
Но, в конечном итоге, в селе Пеэтри сидел несчастный человек, который купил два рядных дома, чтобы один из них продать с прибылью, а другой - обставить за счет прибыли с первого. Там не было ни воды, ни электричества, его жене и детям приходилось там жить.
- Европа сейчас пытается сказать всем остальным, что мы жили неправильно, что мы должны меньше тратить, меньше летать. Если все это принять всерьез, это станет приличным тормозом для экономики.
- Тут есть небольшая проблема. В развитии моей личности важную роль сыграла фосфоритная война. Я - зеленый.
Что произошло в мире после кризиса 2008 года? Уровень жизни переживает застой, местами он снизился. Что это принесло? К власти пришли персонажи, которые в ином случае никогда бы ее не получили.
- К этому привела волна неудовлетоворенности падением стандартов жизни?
- Именно. Сейчас, когда всерьез внедряется такая политика, которая призывает меньше потреблять и отказаться от полетов, нереально, чтобы массы были довольны этим. Если бы было хорошее время, было бы намного проще добиться того, чтобы некоторые вредные для окружающей среды вещи постепенно стали более дорогими, а потребление - более экологически чистым.
В настоящее время уровень жизни стоит на одном месте или падает, и если мы начнем его ухудшать, политическая картина станет еще более нестабильной. Даже если большинство людей осознают, что эта деятельность необходима для спасения планеты, политическая элита, которая начнет приводить ее в действие, будет просто заменена.
- На эстонском рынке недвижимости сейчас признаков кризиса не видно?
- Мне нравится упрощать. Недвижимость состоит из двух вещей: оптимизма людей в отношении будущего и доступности денег. И то и другое со времени последнего кризиса явно имеется в наличии.
Оптимизм в отношении будущего есть: рост реальной заработной платы в Эстонии был одним из самых высоких в мире. Это означает, что доступность недвижимости существенно из-за роста реальной заработной платы не ухудшилась. Если рост реальной заработной платы замедлится, это будет иметь смысл, даже если спада не будет и у наших партнеров по экспорту дела пойдут немного хуже, а безработица вырастет с нынешнего крайне низкого уровня.
И деньги все же доступны.
- Вернется ли такое положение, как в 2007 году, когда звонили из банков и женские голоса спрашивали - не хотите ли кредит, возьмете ли кредитную карточку?
- Такого не будет, но я бы не осмелился исключать импровизаций центробанков, когда деньги направляются непосредственно на потребление. Я не говорю, что это произойдет!
- Каждому по тысяче евро на банковский счет?
- Я не говорю, что это случится, но теоретически такая возможность есть.
- Бизнесмены говорят, что экономика остывает и замедляется...
- Остывает. Но с какого уровня происходит это остывание. Безработица невероятно мала.
- Сантехника больше не найти.
- Давление на заработную плату явно высокое. Если с этого уровня чуть спуститься, то нет ничего трагического. На индивидуальном уровне, да, но не в целом.
- Если сейчас наступит это охлаждение, кризис или новый спад, какой совет вы бы дали людям?
- Экономические циклы описывались еще в Библии. История Йосифа - семь хороших лет, семь плохих лет. Что тогда делали? Макроаналитик Иосиф сказал, что нужно делать запасы, чтобы использовать их в плохие годы. Ничего лучше или фантастичнее не выдумали.
- Индрек Нейвельт когда-то говорил, что у каждого должны быть запасы, позволяющие послать своего босса подальше. Зарплата за несколько месяцев.
Согласен. Я бы на назвал это деньгами на то, чтобы послать начальство. Это нечто другое, когда у тебя на счету зарплата за два года. Экономия может составить и три месяца. Но я понимаю, что это очень сложно.