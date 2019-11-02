Эстонский банкир: тысяча евро каждому на банковский счет? Теоретически, это возможно!

Действительно ли к нам приближается новый спад? Каковы могут быть признаки опасности? Как подготовиться? Об этом Arter рассказал стратег банка SEB по частному банкингу Пеэтер Коппель.

- Еще в августе вы писали, что, возможно, на сей раз экономический кризис вообще отменяется...

- Если мы говорим о глобальном экономическом спаде, то сейчас еще рано говорить, что будет дальше. Все крупные игроки мотивированы на то, чтобы нынешний рост продолжался.

- Разве они не постоянно мотивированы?

- Не равномерно. Китай мотивирован стремлением к дальнейшему экономическому росту, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, улучшение уровня жизни легитимизирует политическую систему Китая.

Там до сих пор 400 миллионов человек живут в хижинах с земляным полом. В какой-то момент эти 400 миллионов больше не захотят жить на земле. Китаю нужен экономический рост.

Если посмотреть на Европу, то Европа в своем роде находится в самом худшем положении. Здесь машина по созданию богатств основательно сломалась.

В Соединенных Штатах машина по созданию богатства, возможно, находится в немного лучшем состоянии. Уровень безработицы - самый низкий за последние 50 лет, экономический рост ожидается на уровне нескольких процентов, процентные ставки снижаются ...

- Это должно дать толчок?

- Или, по крайней мере, не дать экономике остыть. Добавим здесь, что в китайско-американской торговой войне обе стороны заинтересованы в том, чтобы достичь предварительного соглашения. Китайцам нужно где-то продавать все то добро, которое они производят. В то же время у китайцев полно государственных облигаций США, они хотят, чтобы у США все было более или менее хорошо. Поэтому не факт, что в течение года-полутора глобальный спад вообще настанет.

- Бывший управляющий фондами Swedbank Пеэтер Пихо писал, что весной 2008 года была похожая ситуация. Говорили, что экономику ждет т.н. «мягкая посадка», и никто не мог предвидеть, что произойдет осенью 2008 года. Пятая часть экономики Эстонии была уничтожена кризисом.

- В 2008 году вопрос был в банкротстве банка Lehman Brothers. Система потеряла доверие. Что происходит, когда кто-то отправляет грузовое судно из Гонконга в Сан-Франциско, и за этим товаром приходят с банковским гарантийным письмом, но товар не выдается, потому что неизвестно, будет ли банк стоять завтра? Была системная проблема, которая была намного более обширной, чем кто-либо мог предвидеть.

Удар пришел из мест, которые были в основном неизвестны в Эстонии. Lehman Brothers, компании по недвижимости Fannie Mae и Freddie Mac.

Но, в конечном итоге, в селе Пеэтри сидел несчастный человек, который купил два рядных дома, чтобы один из них продать с прибылью, а другой - обставить за счет прибыли с первого. Там не было ни воды, ни электричества, его жене и детям приходилось там жить.