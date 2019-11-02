Полный провал: все эстонские шпажистки вылетели в первом раунде домашнего этапа Кубка мира

В основной турнир "Таллиннского меча" из 17 эстонских девушек пробились пять: Нелли Дифферт, Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Кристина Кууск. Но ни одна из них не прошла далее 1/16 финала. Дифферт проиграла итальянке Роберте Маранци, Дифферт уступила 8:15 американке Кортни Херли, в упорной борьбе 14:15 проиграла и Катрина Лехис опытной румынке Ане Марии Попеску. Эрика Кирпу не нашла аргументов для победы над француженкой Луи-Мари 12:15, с таким же счетом уступила и Юлия Беляева китаянке Си.