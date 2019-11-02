Житель Эстонии, нашедший древнее золотое украшение, останется без вознаграждения

Председатель Совета по охране памятников старины Рийна Алаталу сказала Saarte Hääl, что в четверг совет поддержал позицию департамента.

«Достойно сожаления то, что у нас такая замечательная находка, но это сопровождается ненужными эмоциями и страстями», - сказала она.

Алаталу пояснил, что на своем заседании совет получил исчерпывающий обзор нынешних правил и практик назначения вознаграждения за находку.

«Совет согласен с точкой зрения Департамента охраны памятников старины, что, поскольку речь идет о находке, обнаруженной в ходе организованных профессиональным археологом раскопок, то в таком случае закон не предусматривает вознаграждения за находку и оснований для размышлений здесь нет», - объяснила она.

Участник поисковой группы сентябрьских раскопок археолога Марики Мяги и нашедший золотое украшение поисковик с металлоискателем Егор Климов не пожелал комментировать решение совета.

«Несмотря на принятое в отношении этой находки решение, как я, так и вся наша команда очень гордимся тем, что такая вещь была найдена и все это передано Сааремаа», - сказал он.

Алаталу сказала, что для мотивации поисковиков-любителей в Законе об охране наследия Эстонии уже в 1925 году было введено вознаграждение. В действующем законодательстве цель премии — обеспечить то, чтобы важная информация о случайной находке дошла до археологов.

Алаталу отметила, что Эстония в числе немногочисленных стран, где деятельность поисковиков-любителей регулируется законом.