Житель Эстонии, нашедший древнее золотое украшение, останется без вознаграждения

Совет по охране памятников старины, который рассматривал вопрос найденного на Сааремаа древнего золотого украшения, не увидел возможности выплатить вознаграждение участнику поисковой группы Егору Климову.
Председатель Совета по охране памятников старины Рийна Алаталу сказала Saarte Hääl, что в четверг совет поддержал позицию департамента.
«Достойно сожаления то, что у нас такая замечательная находка, но это сопровождается ненужными эмоциями и страстями», - сказала она.
Алаталу пояснил, что на своем заседании совет получил исчерпывающий обзор нынешних правил и практик назначения вознаграждения за находку.
«Совет согласен с точкой зрения Департамента охраны памятников старины, что, поскольку речь идет о находке, обнаруженной в ходе организованных профессиональным археологом раскопок, то в таком случае закон не предусматривает вознаграждения за находку и оснований для размышлений здесь нет», - объяснила она.
Участник поисковой группы сентябрьских раскопок археолога Марики Мяги и нашедший золотое украшение поисковик с металлоискателем Егор Климов не пожелал комментировать решение совета.
«Несмотря на принятое в отношении этой находки решение, как я, так и вся наша команда очень гордимся тем, что такая вещь была найдена и все это передано Сааремаа», - сказал он.
Алаталу сказала, что для мотивации поисковиков-любителей в Законе об охране наследия Эстонии уже в 1925 году было введено вознаграждение. В действующем законодательстве цель премии — обеспечить то, чтобы важная информация о случайной находке дошла до археологов.
Алаталу отметила, что Эстония в числе немногочисленных стран, где деятельность поисковиков-любителей регулируется законом.
8 сентября на Сааремаа в месте древнего захоронения возрастом в 1700 лет были обнаружены более семидесяти древних предметов и фрагментов предметов, в том числе серебряные броши, частично серебряные, частично инкрустированные серебром и золотом. Был также найден женский пояс в скандинавском стиле, украшенный серебряными пластинами. Но самой уникальной из находок стал массивный золотое украшение (то ли браслет, то ли ожерелье), датируемое III-IV веком.