Война с Налоговым департаментом привела к закрытию топливной фирмы

Налоговый департамент много лет занимался, фигурально выражаясь, перетягиванием палки с топливной фирмой Inndex OÜ, и вот, наконец, утвердил для нее запрет на экономическую деятельность. На сегодняшний день один из крупнейших налоговых должников страны находится в стадии ликвидации, но судебная битва продолжается, пишет Äripäev.