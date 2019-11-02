Война с Налоговым департаментом привела к закрытию топливной фирмы

Налоговый департамент много лет занимался, фигурально выражаясь, перетягиванием палки с топливной фирмой Inndex OÜ, и вот, наконец, утвердил для нее запрет на экономическую деятельность. На сегодняшний день один из крупнейших налоговых должников страны находится в стадии ликвидации, но судебная битва продолжается, пишет Äripäev.
В июне 2017 года Налоговый департамент инициировал против Inndex производство по запрету на экономическую деятельность, утверждая, что существуют обоснованные подозрения в безосновательном востребовании фирмой возврата налога с оборота более чем на миллион евро за счет фиктивных сделок продажи топлива.
Inndex и ее съевший на топливном бизнесе собаку руководитель Айн Полма годами ведут против Налогового департамента решительную судебную битву, если не войну, при помощи представляющего интересы фирмы юриста Меэлиса Краутмана с большим опытом работы в налоговогом ведомстве.
В списке крупнейших налоговых должников Эстонии Inndex заняла четвертое место с долгом в 3,7 млн евро.
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