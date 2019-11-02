Сб, 2.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Война с Налоговым департаментом привела к закрытию топливной фирмы

Топливный шланг. Фото иллюстративное

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

Налоговый департамент много лет занимался, фигурально выражаясь, перетягиванием палки с топливной фирмой Inndex OÜ, и вот, наконец, утвердил для нее запрет на экономическую деятельность. На сегодняшний день один из крупнейших налоговых должников страны находится в стадии ликвидации, но судебная битва продолжается, пишет Äripäev.

В июне 2017 года Налоговый департамент инициировал против Inndex производство по запрету на экономическую деятельность, утверждая, что существуют обоснованные подозрения в безосновательном востребовании фирмой возврата налога с оборота более чем на миллион евро за счет фиктивных сделок продажи топлива.

Inndex и ее съевший на топливном бизнесе собаку руководитель Айн Полма годами ведут против Налогового департамента решительную судебную битву, если не войну, при помощи представляющего интересы фирмы юриста Меэлиса Краутмана с большим опытом работы в налоговогом ведомстве.

В списке крупнейших налоговых должников Эстонии Inndex заняла четвертое место с долгом в 3,7 млн евро.

Читайте дальше в Äripäev.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ