Вдрызг пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела с дороги и врезалась в дерево

Сегодня в 15:25 в полицию сообщили об аварии в деревне Пала, Ярвамаа, в ходе которой легковой автомобиль Ford Mondeo съехал с дороги и врезался в дерево.
У 28-летней женщины, находившийся за рулем, была обнаружена уголовно наказуемая степень опьянения, ее доставили в больницу на дополнительную проверку здоровья.
В машине в момент аварии находилась собака, которая от испуга сбежала. Движение на месте происшествия освобождено. По факту произошедшего начато уголовное производство. Точные обстоятельства выясняются.