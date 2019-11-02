Сб, 2.11.2019
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  • Вдрызг пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела с дороги и врезалась в дерево

Вдрызг пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела с дороги и врезалась в дерево

Полицейская машина.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня в 15:25 в полицию сообщили об аварии в деревне Пала, Ярвамаа, в ходе которой легковой автомобиль Ford Mondeo съехал с дороги и врезался в дерево.

У 28-летней женщины, находившийся за рулем, была обнаружена уголовно наказуемая степень опьянения, ее доставили в больницу на дополнительную проверку здоровья.

В машине в момент аварии находилась собака, которая от испуга сбежала. Движение на месте происшествия освобождено. По факту произошедшего начато уголовное производство. Точные обстоятельства выясняются.

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