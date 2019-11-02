Картина дня: закрытие двух медучреждений, уроки от ветерана мафиозных войн и проблемы с электронными визами

Выживших вылечат, а пока – рожаем

Пыхья-таллиннские врачи переезжают на время ремонта, а пациенты в растерянности пытаются сориентироваться в новых условиях. Читать далее...

Зверское нападение на таксиста: подростки признаны вменяемыми и предстанут перед судом

Согласно результатам судебной экспертизы, признанные вменяемыми два несовершеннолетних молодых человека, которые год назад напали на таксиста, избили его и ограбили, в середине февраля предстанут перед судом. Читать далее...

Фото: на шоссе в Тартумаа загорелся автомобиль

Сегодня, 2 ноября, в 12.53 поступил вызов, что в Тартумаа возле заправки Аовере загорелся автомобиль Volkswagen Golf. Читать далее...

Эстонский банкир: тысяча евро каждому на банковский счет? Теоретически, это возможно!

Как в Эстонии, так и в других странах газеты все чаще пишут о том, что наступает новый экономический спад. Институт конъюнктуры недавно опубликовал результаты большого опроса, которые говорят о пессимистичном взгляде на будущее экономики Эстонии. Читать далее...

Штраф и пятилетний запрет на въезд в РФ: поездка в Петербург по электронной визе может привести к депортации

Вчера Rus.Postimees писал, что некоторые туристы не могут попасть в Россию по электронной визе из-за своей невнимательности. Но оказывается, что проблемы могут возникнуть и при выезде: десятки путешественников, все-таки посетивших Петербург, покинули страну в принудительном порядке. Читать далее...

Вдрызг пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела с дороги и врезалась в дерево

Сегодня в 15:25 в полицию сообщили об аварии в деревне Пала, Ярвамаа, в ходе которой легковой автомобиль Ford Mondeo съехал с дороги и врезался в дерево. Читать далее...

Бизнесмен с криминальным прошлым Меэлис Лао дал уроки в Кохтла-Ярве

Ветеран мафиозных войн 1990-х и герой криминальных рубрик, в последний раз наказанный по суду в августе этого года бизнесмен Меэлис Лао прочитал две лекции учащимся Кохтла-Ярвеской гимназии. В конце встречи гимназисты дали лектору оценку, подняв большой палец. Читать далее...

Житель Эстонии, нашедший древнее золотое украшение, останется без вознаграждения

Совет по охране памятников старины, который рассматривал вопрос найденного на Сааремаа древнего золотого украшения, не увидел возможности выплатить вознаграждение участнику поисковой группы Егору Климову. Читать далее...

Выжившие члены экипажа опровергают официальную версию причин крушения парома «Эстония»

Члены экипажа, пережившие катастрофу на пароме "Эстония", утверждают, что открытая рампа, которая до сих пор считалась причиной гибели корабля, была закрыта во время крушения, сказал Маргус Курм, который возглавлял правительственную комиссию по расследованию в период с 2005 по 2009 годы. Читать далее...

В Таллинне упали цены на топливо. Правда, есть одно «но»

На минувшей рабочей неделе цена 95-го бензина в Вильнюсе и Таллинне снизилась, а в Риге не изменилась. Читать далее...

День поминовения усопших: жителей Эстонии призвали к осторожности

В субботу, 2 ноября, в Эстонии отмечается День поминовения усопших и спасатели напоминают об осторожности в обращении с открытым огнем. Читать далее...

Счастливчик из Эстонии выиграл в Eurojackpot более 120 000 евро