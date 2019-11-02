На юге Франции полиция обнаружила грузовик с 31 нелегалом из Пакистана

Полиция Франции задержала на юго-востоке страны грузовик, внутри которого скрывался минимум 31 выходец из Пакистана. За рулем машины также был пакистанец, который уже задержан полицией, сообщает Newsru.
Грузовик не вызывал никаких подозрений, он был остановлен стражами порядка для обычной проверки на трассе A8 недалеко от городка Ля Тюрби после того, как въехал с территории Италии, сообщает прокуратура Ниццы.
Всех мигрантов, среди которых были трое подростков в возрасте около 15 лет, в соответствии с процедурами, вернули властям Италии.
Как отмечают французские власти, в последние месяцы неуклонно растет число попыток контрабандного ввоза мигрантов во Францию транзитом с конечным пунктом доставки в Великобританию.
Так, 27 октября в рефрижераторе, следовавшем в Великобританию через порт Кале, были найдены живыми восемь мигрантов из Афганистана. Их нашли во время плановой проверки грузовика перед погрузкой на паром, передает Deutsche Welle.
Беженцев с легким переохлаждением доставили в больницу. Температура внутри грузовика была около 7 градусов Цельсия. Двое водителей транспортного средства, оба уроженцы Румынии, были взяты под стражу по обвинению в контрабанде людей.
Как отмечало издание, контрабандисты в среднем берут с нелегалов за доставку из Кале в Дувр по 11 тысяч евро с человека.
Эти инциденты произошли после того, как в Британии были обнаружили 39 тел выходцев из Вьетнама, скончавшихся в грузовике с морозильной камерой.
Сначала полиция Эссекса заявила, что найденные мертвыми мигранты "предположительно, являются гражданами Китая". Однако после того, как посольство Вьетнама в Лондоне уведомило британские власти о том, что стало получать десятки звонки от граждан, которые считают, что их родственники пропали, британская полиция заявила, что обнаруженные в прицепе грузовика мигранты были гражданами Вьетнама.
"В настоящий момент мы считаем, что все жертвы были гражданами Вьетнама, и мы находимся в контакте с вьетнамским правительством", - говорится в заявлении помощника начальника полиции Эссекса Тима Смита. По его словам, уже установлены родственники некоторых погибших.
23 октября в Грейсе в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.
В настоящий момент под стражей остаются двое подозреваемых в причастности к гибели мигрантов: водитель грузовика, 25-летний уроженец Северной Ирландии Морис Робинсон, доставивший прицеп в Грейс из британского порта Перфлит, а также мужчина, доставивший прицеп в бельгийский порт Зебрюгге.
Еще трое задержанных освобождены под залог до середины ноября.