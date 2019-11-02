На юге Франции полиция обнаружила грузовик с 31 нелегалом из Пакистана

Грузовик не вызывал никаких подозрений, он был остановлен стражами порядка для обычной проверки на трассе A8 недалеко от городка Ля Тюрби после того, как въехал с территории Италии, сообщает прокуратура Ниццы.

Всех мигрантов, среди которых были трое подростков в возрасте около 15 лет, в соответствии с процедурами, вернули властям Италии.

Как отмечают французские власти, в последние месяцы неуклонно растет число попыток контрабандного ввоза мигрантов во Францию транзитом с конечным пунктом доставки в Великобританию.

Так, 27 октября в рефрижераторе, следовавшем в Великобританию через порт Кале, были найдены живыми восемь мигрантов из Афганистана. Их нашли во время плановой проверки грузовика перед погрузкой на паром, передает Deutsche Welle.

Беженцев с легким переохлаждением доставили в больницу. Температура внутри грузовика была около 7 градусов Цельсия. Двое водителей транспортного средства, оба уроженцы Румынии, были взяты под стражу по обвинению в контрабанде людей.

Как отмечало издание, контрабандисты в среднем берут с нелегалов за доставку из Кале в Дувр по 11 тысяч евро с человека.

Эти инциденты произошли после того, как в Британии были обнаружили 39 тел выходцев из Вьетнама, скончавшихся в грузовике с морозильной камерой.

Сначала полиция Эссекса заявила, что найденные мертвыми мигранты "предположительно, являются гражданами Китая". Однако после того, как посольство Вьетнама в Лондоне уведомило британские власти о том, что стало получать десятки звонки от граждан, которые считают, что их родственники пропали, британская полиция заявила, что обнаруженные в прицепе грузовика мигранты были гражданами Вьетнама.

"В настоящий момент мы считаем, что все жертвы были гражданами Вьетнама, и мы находимся в контакте с вьетнамским правительством", - говорится в заявлении помощника начальника полиции Эссекса Тима Смита. По его словам, уже установлены родственники некоторых погибших.

23 октября в Грейсе в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

В настоящий момент под стражей остаются двое подозреваемых в причастности к гибели мигрантов: водитель грузовика, 25-летний уроженец Северной Ирландии Морис Робинсон, доставивший прицеп в Грейс из британского порта Перфлит, а также мужчина, доставивший прицеп в бельгийский порт Зебрюгге.