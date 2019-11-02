Таллиннский гей-парад 2017 года. Иллюстративное фото. ФОТО: Erlend Arras

Следственный комитет России возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера из-за видеороликов на YouTube, в которых дети задают вопросы гею и бывшей порноактрисе. На видео еще в сентябре пожаловался вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Дело завели "по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних". По версии следователей, на видео "малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы".

Ранее против организаторов съемок возбудили административное дело о пропаганде гомосексуализма.

В настоящее время канал Real Talk на YouTube недоступен даже за пределами России, в МВД ранее сообщали, что видеозаписи были заблокированы Роскомнадзором.

"Этически недопустимо и аморально"

После подачи запросов в Роскомнадзор и МВД с просьбой провести проверку видеороликов Петр Толстой заявил "Известиям": "То, что я увидел, не может ни одного родителя оставить равнодушным. Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально".

По мнению вице-спикера, то, что дети не смущаются, задавая вопросы, означает, что их кто-то помог составить.

Ранее в субботу координатор проекта "Правозащита Открытки" Валентина Дехтяренко рассказала, что к ней обратился человек, имеющий отношение к каналу Real Talk.

"Всех участников съемок вызывали в полицию, в том числе родителей детей, которые принимали участие в съемках. Мамы как минимум двоих детей рассказали, что сотрудники полиции угрожали лишением родительских прав, а домой к ним приходили органы опеки. Хотя сами родители не имеют никаких претензий к съемкам", - написала Дехтяренко.