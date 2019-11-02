Скорее всего в Эстонии нет другой такой улицы, как Кыргемяэ в Вильянди. При уклоне, составляющем местами более 18 процентов, разница высот над уровнем моря этой 297-метровой улицы составляет целых 32 метра. Когда смотришь снизу, испытываешь благоговение, смотришь сверху - страх, передает Sakala.

Конечно, это улица вызывала интерес. Здесь катались на лыжах и санях. Городская легенда гласит, что один отчаянно смелый человек прокатился в бочке. А однажды в ход пошел малоизвестный предмет, который придал понятию «диванный спорт» совершенно новое значение.

Променад с глубоким рвом

Печально известное состояние улицы расстраивало Вильянди еще в 1925 году. 29 августа этого года в газете Sakala было написано: «Было бы правильнее переименовать улицу Кыргемяэ, где рвы созданы самой природой. Sakala писал об этом в прошлом, но заинтересованные лица не удосуживаются взглянуть на это, но с каждым днем запускают улицу все больше и больше. В середине улицы уже есть несколько глубоких рвов, которые в темноте опасны для пешеходов. Я не знаю, считает ли соответствующее государственное учреждение Кыргемяэ улицей прокаженных, раз не осмеливается прийти и посмотреть своими глазами, или она должна остаться в том же состоянии навсегда. В последнем случае можно назвать улицу "Променад с глубоким рвом"».

Как видим, в ближайшие 80 лет ситуация не улучшилась, поскольку в 2003 году Sakala напомнил в редакционной статье старой шутке о том, что в Вильянди есть три типа улиц: плохие улицы, очень плохие улицы и улица Кыргемяэ. «Кыргемяэ была в таком плохом состоянии давно, что некоторые даже спорили, что смогут проехать вверх или вниз по этой улице, не потеряв нижнюю часть глушителя и не разбив машину. Поскольку в одном месте - гравий, в другом - булыжная мостовая, а в третьем - асфальт, Кыргемяэ уже казался не улицей, а местом хранения строительных отходов. В конце прошлого века улица Кыргемяэ была слегка перестроена, но толку из этого не вышло. Наводнение, вызванное проливными дождями в Вильянди в последние годы, сделало улицу еще хуже».

Предприниматель Тийт Юрманн прожил на Кыргемяэ 15 лет. Он приобрел дом по очень низкой цене и стал постепенно его восстанавливать.

Ремонт улицы Кыргемяэ стал головной болью строителей, поскольку пару раз дождь просто размыл улицу. ФОТО: Aivar Aotäht

«Когда мы купили дом, дети учились в школе в центре города. Самый простой способ доставить их в школу - это спуститься с горки и доехать до офиса в центре города. Спускаться с вершины холма было особенно трудно зимой», - вспоминает Юрманн.

Ремонт

Когда в первые годы этого столетия было решено заасфальтировать улицу , городские власти внезапно оказались в тупике: в Эстонии не было строителей дорог, у которых был опыт ремонта такой дороги! В какой-то момент предполагалось, что самый крутой участок будет покрыт специальным каменным покрытием, но в итоге было решено заасфальтировать всю улицу. За это взялось общество с ограниченной ответственностью Baltifalt. Асфальт более атмосферостойкий, чем каменный тротуар, потому что он не пропускает так много влаги и воды. Это, в свою очередь, давало надежду, что наводнения не размоют улицу так скоро, и, как было видно, эта логика была оправдана.

Неизвестно, как часто и насколько крепкие словечки приходилось использовать сотрудникам Baltifalt, но легким это предприятие в любом случае не было. Летом 2004 года, когда, наконец, началась укладка асфальта, снова было очень дождливо. Таким образом, промытый слой песка нужно было шесть раз возить со дна долины к склону, прежде чем его смогли должным образом покрыть гравием и щебнем.

Улица уплыла, автомобиль остался

Тийт Юрманн хорошо помнит время ремонта. «Однажды ночью были страшные дожди, и жена разбудила меня:« Давай скорее, улица уплыла! Машина все еще там, но в воздухе!» Я побежал и увидел, что весь песок и щебень на улице был смыт, а машина была припаркована точно посреди канализационной трубы, колеса в воздухе. Утром соседи как-то помогли спустить машину вниз с помощью бревен».

В этом году, после двухлетнего перерыва, Motoramm вернул гонку на улицу Кыргемяэ. ФОТО: Elmo Riig

Перед укладкой тротуара работники компании Water Ser South Estonia установили под улицей водосточные и канализационные трубы. Водосточные трубы были совершенно новой вещью - до сих пор дождевая вода весело текла по улице. Не было никаких причин удивляться, что, например, из-за проливного дождя летом 2003 года улица Кыргемяэ была уже непроходимой в своем и без того плохом состоянии.

Железные нервы

Вождение автомобиля на улице Кыргемяэ все еще требует железных нервов и опыта. Именно здесь инструкторы по вождению с удовольствием руководят своими учениками, руководствуясь принципом «Тяжело в учении, легко в бою». С зимним гололедом даже местные жители не рискуют здесь ездить. К счастью, можно ездить по переулкам. Конечно, это также зависит от мощности автомобиля и навыков водителя.

Без мелких аварий невозможно доехать до скользкого склона Кыргемяэ. Прошлой зимой машина врезалась в забор, а затем в дом и разбила припаркованный на улице автомобиль. Автомобили, припаркованные на улице, все еще оказываются в затруднительном положении, а иногда случается так, что врезаются в стену дома. В большинстве контроль над автомобилем теряют, когда начинают дают задний ход.

«Зимой эта улица сама собой становится односторонней: снизу вверх просто не проехать, но желающие все равно находятся. Я им даже с лопатой помогал вытаскивать автомобиль», - весело говорит Юрманн.

Юрманн описывает случай, когда водитель, который переоценил свои способности, попытался на своем внедорожнике проехать снизу вверх. К сожалению, это не удалось, машина стала увязать и врезалась в рабочий автомобиль Юрмана. «Я вышел и составили акт. Затем я возвращаюсь в комнату и слышу - снова! Та же машина снова увезла. И снова врезалась в мою машину! Тогда мы сразу оформили еще один документ» - рассказывает Юрманн.

Улица как горка

В верхней части улицы Кыргемяэ находится здание начальной школы центра города. Сочетание крутого склона и беспокойного шалуна кажется довольно опасным. Директор Ааво Соопа, проработавший в этой школе более 40 лет, много знает об этом.

«На санках здесь покатались! В середине семидесятых я только что стал школьным учителем. К счастью, все кончилось совершенно нормально. Одно время они все еще тормозили, а затем ускорялись, но не пролетали через улицу Тарту. Конечно, это было запрещено, но некоторые из мальчиков выскользнули до того, как мы успели поговорить. На это было довольно страшно смотреть. К счастью, в то время на улице было довольно снежно, тормозить на льду было бы безумием».

Ехать по улице Кыргемяэ на лыжах или велосипеде - довольно опасное занятие, особенно, если разбежаться.

Хотя родители обсуждали возможность установить на улице специальные предупреждающие знаки, никаких действий предпринято не было. Искушение прямо за углом от здания школы, но дети не отказались от него. Иногда там съезжают вниз на велосипеде и часто это заканчивается ссадинами.

VILJANDI, EESTI,05JUN16 Велосипедное ралли на улице Кыргемяэ. MARKO SAARM/SAKALA ФОТО: Marko Saarm

Улица Кыргемяэ сразу вспомнится организаторам велопробега. В Эстонии велосипедисты на соревнованиях могут только там испытать чувство, которое должны испытать участники больших туров, которым приходится в конце утомительного дня пробиваться к финишу на вершине.

Этим летом также был возобновлен Motoramm. Одним из самых больших магнитов для зрителей был конкурс по восхождению на вершину на Кыргемяэ. Мотоциклисты также соревнуются там. Правила просты: самый быстрый получает ящик пива.

«На улице Кыргемяэ в настоящее время цены высоки. Многие дома были отремонтированы, некоторые сделаны очень красивыми. У моего соседа, например, очень хороший дом. Я смотрю на это и думаю, что ты должен улучшить себя. Красивая улица», - с удовлетворением говорит Тийт Юрманн.