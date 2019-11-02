Будьте осторожны: на фоне Брекзита в Великобритании "разводят" приезжих из стран ЕС

Как сообщает Rus.Tvnet, подобные мошенники чаще всего рекламируются в социальных сетях, особенно нацеливаясь на жителей туманного Альбиона, у которых плохие знания английского языка.

Чтобы заполучить по возможности больше доверчивых людей, они часто стараются припугнуть, что, если не обратиться за статусом, то люди не смогут работать, будут проблемы с заключением договора на аренду жилья, будут потеряны социально-экономические блага и даже может грозить высылка из Великобритании.

За оформление статуса нелицензированные оформители просят в среднем 50 фунтов. "У компаний, которые просят эти деньги, нет прав оказывать данную услугу, потому что на нее нужна отдельная лицензия. Эта услуга - госзаказ, поэтому должна быть бесплатной", - пояснила привлеченный консультант МВД Великобритании Инесе Асермане.