Сб, 2.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
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  • Будьте осторожны: на фоне Брекзита в Великобритании "разводят" приезжих из стран ЕС
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Будьте осторожны: на фоне Брекзита в Великобритании "разводят" приезжих из стран ЕС

Паспорт. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Toomas Huik

Министерство внутренних дел Великобритании, также известное как Home Office, призывает избегать мошенников, которые за плату предлагают оформить пост-Brexit статус постоянного жителя Великобритании, или settled-status. 

Как сообщает Rus.Tvnet, подобные мошенники чаще всего рекламируются в социальных сетях, особенно нацеливаясь на жителей туманного Альбиона, у которых плохие знания английского языка.

Чтобы заполучить по возможности больше доверчивых людей, они часто стараются припугнуть, что, если не обратиться за статусом, то люди не смогут работать, будут проблемы с заключением договора на аренду жилья, будут потеряны социально-экономические блага и даже может грозить высылка из Великобритании.

За оформление статуса нелицензированные оформители просят в среднем 50 фунтов. "У компаний, которые просят эти деньги, нет прав оказывать данную услугу, потому что на нее нужна отдельная лицензия.  Эта услуга - госзаказ, поэтому должна быть бесплатной", - пояснила привлеченный консультант МВД Великобритании Инесе Асермане.

Несмотря на то, что Brexit отложен до января, переходный период Brexit не изменился - 31 декабря 2020 года, когда закончится время заявок на обязательный статус. 

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