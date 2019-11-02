Ратас: тысячи жителей Вырумаа пережили очень тяжелую неделю

Премьер-министр Юри Ратас посетил Вырумаа, чтобы обсудить с местным населением и руководителями самоуправления ущерб, нанесенный региону штормом в прошлые выходные.
«Отключения электричества, воды и связи, вызванные непогодой, повлияли на этой неделе на жизнь очень многих людей. Тысячи жителей Вырумаа пережили очень тяжелую неделю, а для некоторых из них трудности еще не позади, не говоря уже о последствиях», - сказал премьер-министр.
«Я хочу выразить признательность местному самоуправлению, госслужащим, различным предприятиям и добровольцам за хорошую и часто самоотверженную работу во имя того, чтобы ликвидировать последствия шторма и разобраться с возникшей ситуацией», - заявил Ратас.
Ратас отметил, что поднимет тему перебоев с электричеством, их причин и последствий на плановом собрании правительственной комиссии по безопасности, которое состоится в понедельник.
«Встречи с руководителями самоуправления, представителями спасателей и полиции, а также с местными жителями и предприятиями помогли понять наши сильные и слабые стороны в противостоянии природным катаклизмам. Для получения полной картины мы обсудим случай Выру и тему перебоев в обеспечении услуг первой необходимости на правительственной комиссии по безопасности», - пообещал премьер-министр.