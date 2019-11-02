Опрокинулся катер: семь человек оказались в воде

Известно, что на место происшествия отправили спасателей из Соела и Муху, и опасности для жизни людей нет. Недалеко от порта острова катер попал в прибойную волну и опрокинулся, люди своими силами добрались до берега. По первоначальным данным, авария произошла в 200 метрах от берега.

Из Виртси на место происшествия прибыл лоцманский катер. Спасателям из Вийрелайда и парому сообщили, что люди на берегу и в помощи не нуждаются. В данный момент неизвестно, утонул ли катер.

Дежурный пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны Марианне Убалет сказала, что в 16:31 полицию сообщила о том, что около Вийрелайда, волость Муху, перевернулась лодка, и в воду упали семь человек - капитан и еще шестеро человек. Все люди сами добрались до берега, но нуждались в первой помощи, им помогает скорая помощь Ориссаара и Курессааре.