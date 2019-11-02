Сб, 2.11.2019
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  • Судно перевернулось: семь человек оказались в воде

Судно перевернулось: семь человек оказались в воде

Päästetööd.

ФОТО: Politsei-ja Piirivalveamet / Facebook

Сегодня в 16:31 полиция сообщила о том, что водное транспортное средство перевернулось около Вийрелайда, волость Муху, в воду упали семь человек - капитан и шестеро находившихся на борту взрослых.

По первоначальным данным, авария произошла в 200 метрах от берега. Все упавшие в воду люди сами добрались до берега, однако нуждались в первой помощи. На происшествие отреагировал вертолет Департамента полиции и погранохраны, морской патруль, вертолет приземлился в Вийрелайде. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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