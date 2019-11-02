Судно перевернулось: семь человек оказались в воде

По первоначальным данным, авария произошла в 200 метрах от берега. Все упавшие в воду люди сами добрались до берега, однако нуждались в первой помощи. На происшествие отреагировал вертолет Департамента полиции и погранохраны, морской патруль, вертолет приземлился в Вийрелайде. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.