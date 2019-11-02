Галерея: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили, четыре человека пострадали

По первоначальным данным, столкнулись легковые автомобили Toyota и Ford. Ford ехал в сторону Таллинна, Toyota - в сторону Тарту.

В обоих автомобилях находилось по меньшей мере двое человек. Часть выбралась самостоятельно, некоторые - нет.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа, обе машины сильно пострадали.

Патрульный полицейский Пайдеского полицейского участка Туули Йентсон подтвердила, что сегодня в 18.42 в полицию сообщили об аварии на 75-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Пуйату, Ярвамаа.

По первоначальным данным, в аварию попали три легковых автомобиля. У Volkswagen Passat были наименее сильные повреждения, два других вылетели с дороги. В вылетевшем с дороги Toyota RAV-4 за рулем находился 75-летний мужчина, а за рулем Ford 4S-Max была 44-летняя женщина.

По первоначальным данным, из-за темноты и дождя водитель Toyota не видел как следует дорогу и отклонился к середине шоссе, поэтому он столкнулся с ехавшим в противоположном направлении Ford.

В ходе аварии пострадали четыре человека, троих доставили в Северо-эстонскую региональную больницу, одного - в Пайдескую больницу. Один из пострадавших - четырехлетний ребенок.