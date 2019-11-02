Трактор провалился в пруд: погиб мужчина

Старший комиссар Тартуского полицейского участка Ааре Сульг сказал, что полицию вызвали в 10:49 в деревню Палупере, Тартумаа, где в пруд провалился тракторист.

«Спасатели Спасательного департамента подошли к находившемся в воде транспортному средству и вытащили из кабины тело 71-летнего мужчины. По словам близким, вечером предыдущего дня мужчина употреблял алкоголь. Полиция выражает соболезнования близким погибшего», - сказал Сульг.

«Алкоголь и транспортные средства не совместимы. Если есть подозрение, что ваш близкий в состоянии опьянения может управлять каким-либо транспортным средством, просим всегда сообщать об этом в полицию. Так вы можете спасти жизнь близкого», - сказал Сульг.