“Нарва Транс” назвал лучших игроков сезона

В последней домашней игре сезона “Транс” обыграл “Калев” со счетом 2-0. После этого в Apollo Kino собрались игроки всех команд клуба - основной, дубля, женской команды, детских команд разных возрастов. В результате, большинство в зале составляли мальчишки. Для них показали вдохновляющий фильм о знаменитом эстонском футболисте Константине Васильеве.

После фильма “Транс” наградил лучших игроков сезона в семи номинациях.

Звездой вечера стал Эрик Маквудс. Его признали самым любимым болельщиками игроком.

Самый лучший из восьми лучших голов сезона голосованием в соцсетях выбирали сами болельщики. С отрывом всего в три голоса победил гол Маквудса. Он претендовал и на звание лучшего бомбардира сезона, но лучшим бомбардиром назвали Эдуарда Головлева.

Лучшим молодым игроком сезона стал Никита Михайлов. А лучшим игроком вообще признали Дмитрия Прошина. Дмитрий завершил на этом свою спортивную карьеру. Он сыграл за “Транс” 98 игр, провел на поле 7842 минуты, забил 25 голов и сделал 6 голевых передач. На память о клубе Дмитрий Прошин получил доску с автографами остальных игроков и футболку со своим номером.

Лучшим ассистентом сезона был признан Йозеп Саллисте. Его же назвали самым незаменимым игроком команды.