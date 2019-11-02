“Нарва Транс” назвал лучших игроков сезона

В субботу нарвский “Транс” сыграл последнюю домашнюю игру в этом сезоне. В чемпионате страны команда идет сейчас на пятом месте. Но болельщикам юбилейный 40-й сезон запомнится победой в Кубке Эстонии, который футболисты привезли в Нарву впервые за 18 лет. Субботним вечером в кинотеатре Apollo в центре Astri прошло праздничное завершение сезона. Лучшие игроки команды получили награды.
В последней домашней игре сезона “Транс” обыграл “Калев” со счетом 2-0. После этого в Apollo Kino собрались игроки всех команд клуба - основной, дубля, женской команды, детских команд разных возрастов. В результате, большинство в зале составляли мальчишки. Для них показали вдохновляющий фильм о знаменитом эстонском футболисте Константине Васильеве.
После фильма “Транс” наградил лучших игроков сезона в семи номинациях.
Звездой вечера стал Эрик Маквудс. Его признали самым любимым болельщиками игроком.
Самый лучший из восьми лучших голов сезона голосованием в соцсетях выбирали сами болельщики. С отрывом всего в три голоса победил гол Маквудса. Он претендовал и на звание лучшего бомбардира сезона, но лучшим бомбардиром назвали Эдуарда Головлева.
Лучшим молодым игроком сезона стал Никита Михайлов. А лучшим игроком вообще признали Дмитрия Прошина. Дмитрий завершил на этом свою спортивную карьеру. Он сыграл за “Транс” 98 игр, провел на поле 7842 минуты, забил 25 голов и сделал 6 голевых передач. На память о клубе Дмитрий Прошин получил доску с автографами остальных игроков и футболку со своим номером.
Лучшим ассистентом сезона был признан Йозеп Саллисте. Его же назвали самым незаменимым игроком команды.
“Этот сороковой сезон - он особенный. Наконец-то, спустя 18 лет, нам удалось вернуть кубок в Нарву, - сказал президент клуба “Нарва-Транс” Николай Бурдаков. - Да, у нас не всё получилось в чемпионате - те планы, которые были, мы не совсем из выполнили. Но в конце чемпионата команда всё-таки радует хорошей игрой. И надеюсь, следующий сезон будет лучше чем этот. Я очень благодарен всем игрокам, тренерам, болельщикам, нашим партнёрам - Sportland, Fama и другим. Я рад, что мы вместе, и мы продолжим добиваться лучших результатов”.