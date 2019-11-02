Начальник Центра "Э" Ингушетии и его брат застрелены в Москве

По информации источника, в распоряжении следствия имеется запись с камеры видеонаблюдения, установленной над входом в подъезд, напротив которого было совершено двойное убийство. На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову. Злоумышленник, который был одет в красную куртку с черными полосками по бокам, темные штаны и шапку, бегом покинул место преступления.