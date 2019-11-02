Сб, 2.11.2019
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Состояние эстонских железных дорог оценили с помощью вагона-лаборатории

Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Специалисты из Латвии с помощью специального вагона-лаборатории оценили состояние эстонских железных дорог. В Эстонии таких вагонов нет, поэтому приходится прибегать к услугам соседей, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Железнодорожное полотно нужно проверять, потому что даже незначительные отклонения от параметров сильно влияют на безопасность", – объяснил глава службы надзора за путями Eesti Raudtee Рейн Льякин.

"В Латвии и Эстонии очень хорошие пути. Когда-то они были намного хуже, но сейчас состояние путей в Эстонии и Латвии в принципе одинаковое", – поделился своими наблюдениями о проделанной работе машинист латвийского вагона-лаборатории Гунарс Цауна.

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