Состояние эстонских железных дорог оценили с помощью вагона-лаборатории

"Железнодорожное полотно нужно проверять, потому что даже незначительные отклонения от параметров сильно влияют на безопасность", – объяснил глава службы надзора за путями Eesti Raudtee Рейн Льякин.

"В Латвии и Эстонии очень хорошие пути. Когда-то они были намного хуже, но сейчас состояние путей в Эстонии и Латвии в принципе одинаковое", – поделился своими наблюдениями о проделанной работе машинист латвийского вагона-лаборатории Гунарс Цауна.